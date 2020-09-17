動滋券創造雙倍消費力道 帶動運動產業復甦

體育署為振興運動產業，發放400萬份面額500元動滋券電子錢包，截至昨天傍晚領券人數逾325萬5000人，累積消費金額達新台幣19億6000多萬元，成功創造雙倍以上的消費力道。

今年受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，不僅各項國際體壇賽事全面喊停，也連帶對運動產業造成衝擊，體育署為振興運動產業，於8月6日起發放動滋券，使用範圍包括運動中心、觀看賽事，也可購買運動用品，使用期限至明年1月31日止。

由於動滋券和農遊券、藝FUN券的折抵不同，是以電子錢包方式進行消費折抵，只要電子錢包內仍有餘額，就可持續折抵。體育署統計，截至目前為止折抵金額共達8億8000多萬。

當初體育署發放共400萬份動滋券，總計編列20億元預算，目標是希望能帶動40億以上的運動消費金額，而目前動滋券折抵金額為8億8000萬，但累積交易金額已達19億6000多萬，遠高於折抵金額一倍以上，成效超乎預期。

體育署也表示，動滋券目前仍有近75萬份還未領取，雖距離使用期限截止還有4個多月，仍希望民眾儘速領取，以免喪失權益。