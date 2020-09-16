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海陸聯合操演膠艇翻覆意外 重傷阿瑪勒中士9時40分離世

彩券發財瘋？墨西哥「空軍一號大樂透」的浪費爭議

超優質又專屬女生們的鐵人賽事～ Liv Iron Girl

運動筆記 / 許惠雯

謝謝攝影師Lin Jia-Sheng幫我拍的超帥氣的

第一次自己開車從台北直達台東，累歸累，一到森林公園精神全來，並且和鐵人朋友們哈拉哈拉的聊不完，完全忘了要報到這件事，會場的博覽會就已經開始失心瘋的購物，更別說IRONMAN  store已經荷包大失血，主辦單位真聰明，要過商店才到報到處，根本就是憑發票才能報到的概念，建議報到前一定要先去提錢啊！

大會LEXUS最新敞篷車款 LC CONVERTIBLE，超帥的迎接所有鐵人的到來。 

所有報到的鐵人進入IRONMAN store開始搶購

每個出來都大包小包的

我的戰利品

報到後，立即轉向活水湖～賽前試游，對於開放性水域會害怕、沒信心的鐵友們，真的要好好把握試游的機會，跟活水湖培養一下感情，我呢就在岸上繼續哈拉哈拉、開心的拍照

看到好朋友一定要拍個照啊

當然蕭昱也來適應活水湖

我這次連日賽都是醫護鐵人任務賽，第一天的Iron Girl我是負責游泳+騎車，游泳1500公尺限時一個半小時，真是超級大佛心，全程限時５個小時，真心誠意的建議女鐵新手可以報名這一場，一大早交車時，現場加油的男士比選手還多，當然醫護男鐵人也來到現場關心、加油，下水前大家都很緊張，鐵人紳士團幫所有選手加油，重點是賽後還在終點送獎牌、發禮物，太優質了

摘自Iron Girl Taiwan 官網

開賽前的活水湖

醫護女鐵人

鐵人紳士團終點幫所有女鐵人發完賽獎牌及禮物（摘自楊景帆先生的照片）

游泳我選在分齡組最後一個下水，邊游邊定位，順便邊看看選手的狀況，湖面上的救生員都划著SUP，視野很好，也可以很快到達需要救援的選手旁，途中我遇到一位女鐵人拉著線仰泳，我問候她一下，確定她沒問題（她腰上也綁著Restube充氣式浮標），我就繼續緩緩的游到終點，繼續我的自行車

卡在浮標組中間下水(感謝型男楊景帆先生的拍攝)

自行車比較危險就是折返點，這次3個180度折返點(如下圖A、B、C三點)，4個90度轉彎點，就是因為這樣，我選擇不穿卡鞋，聽說有幾位在這些點摔車（我沒遇見），但我卻在馬亨亨大道上支援一位摔車的女鐵人，趴著一動也不動，我先評估手腳活動及感覺，確定頸部沒傷後，她自己爬起來，下巴有一約３公分撕裂傷，幫她用生理食鹽水沖洗一下，工作人員很快就趕到現場接手，並指示我先離開，避免影響其他選手比賽

自行車路線圖(摘自Iron Girl Taiwan 官網)

我用這張照片說明一下，轉哪個彎，哪隻腳就要抬起來（箭頭處），這樣踏板才不會跟地面磨擦而導致跌倒

就這樣交棒給我的跑步夥伴，本來精力充沛的要跟著跑出去邊跑邊救護，結果被工作人員攔下來，不可以陪跑，我只好跑到森林公園3公里處，邊玩邊加油，就這樣輕輕鬆鬆地完成一場51.5任務賽。

謝謝小宇哥的箭頭及拍攝

開心的回到終點，從過拱門開始，一直吃吃喝喝，玩樂，拿完賽禮拿到手軟（太多禮物），大家相互恭喜完賽，一起拍照，簡直就是一場開心、專屬女性的鐵人嘉年華會

完賽後真的鬆了一口氣啊

有人喝茫了

參賽禮品(摘自Iron Girl Taiwan 官網)

完賽禮品(摘自Iron Girl Taiwan 官網)

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