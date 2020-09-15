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羅馬名人賽／染疫後復出 法名將一輪遊怪大會

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

美網前因新冠肺炎檢測呈陽性，法國好手普瑞爾（Benoit Paire）被迫退出疫情後第一場大滿貫；他今天在羅馬名人賽重回賽場，但碰地19歲小將辛納（Jannik Sinner ）以2：6、1：6敗陣，賽後他還在推特發洩，指大會獨厚地主球員。

世界排名24的普瑞爾，比賽中兩度把球拍拋到空中，從行動就可看出心情不佳；他傳出確診後就被隔離在紐約，直到檢測變成陰性才能重啟訓練，就他的說法有整整10天沒有練球。

他賽後在推特抱怨說：「我只拿過球拍一次，如果（當地）周二上場，我在紐約事件後就能有多一天訓練時間，而因為我是和義大利人交手，就把我排在周一。」

他透露，被隔離期間只能待在自己房間，有長達10天沒有訓練，「能在訓練很棒，我很開心可以打到1小時，甚至是1小時又4分鐘，我很高興能堅持祝，我盡力了，辛納發揮出色。」法國好手還指出，比賽結果其實沒那麼重要，「我還有雙打，我會嘗試和馬惠享受比賽，試著去贏球。」

日本「網球王子」錦織圭同樣因確診新冠肺炎缺席美網，羅馬名人賽首戰以6：4、7：6（7：3）拍下西班牙對手拉莫斯（Albert Ramos-Vinolas）。

美網 錦織圭

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