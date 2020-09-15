排壇儒俠詹清泉 獲學校體育績優終身成就獎

教育部體育署明天舉行「109年度績優學校體育團體及個人頒獎典禮」，將頒發兩個特別獎項，分別是終身成就獎及學校體育奉獻獎，其中學校體育最高榮譽的終身成就獎由「台灣排壇儒俠」詹清泉獲得，學校體育奉獻獎分別由中華民國體育學會台臺灣體育運動管理學會、台大退休教授康世平及師大退休教授麥秀英獲得殊榮。

體育署指出，學校體育是發展競技運動及全民運動的基礎，體育團體、運動教練、體育老師等付出及學校行政團隊的支持，有效提升學校體育的成效，並培養選手在運動場上發光發熱，因此，體育署特別訂頒「獎勵學校體育績優團體及個人評選要點」，評選出當年度在體育校教學、推廣及執行優秀的體育團體及個人。

今年度獲得體育人最高榮譽終身成就獎的詹清泉教授，有「台灣排壇儒俠」封號。他曾入選為1966年第五屆亞運排球主力攻擊手，也曾於1974年獲選外交部外派中南美洲擔任教練，回臺後持續擔任臺灣師大排球隊教練13年，並擔任中華排球代表隊教練、技術顧問、領隊等職，終身致力推廣排球運動不遺餘力，除了對體壇有諸多貢獻外更是執筆出書，可謂文武全才，也為運動界立了新的里程標竿，因此特頒發終身成就獎以感謝詹清泉教授對於體育教育的奉獻。

本年度學校體育奉獻獎項，共有2所民間單位及2名個人獲獎。獲獎者之一的中華民國體育學會，為我國第一個成立之體育學術團體，以推動「體育與運動相關學術研究與發展，強化國際體育與運動相關學術活動」為宗旨，長期辦理國際體育教學研討會提升臺灣學校體育教育影響力，且自民國87年起受教育部委託辦理「體適能333」專案迄今，對於國內體適能推廣功不可沒。另一個獲獎的臺灣體育運動管理學會，由為推動臺灣運動學術與產業發展的專家學者共同創立，至今年度已創會20年，引用國內外先進管理理論，共同研究體育運動管理相關領域知識，協助解決實務問題，並培育強化體育教師與從業人員專業知能，辦理數百場體育與產業增能研習，協助教育部推動學生游泳與自救教學政策，更輔導共約600所各級學校提升體育教學環境品質，興整建體育設施。對於體育發展有卓越貢獻。

在學校體育奉獻獎個人獲獎者康世平教授與麥秀英教授，同為體壇前輩。康世平擔任台灣大學體育室主任12年期間，帶領體育室同仁推動體育教學與研究、體育活動與競賽、體育場地設備管理及其他體育事務等，並提供全校師生員工舒適的運動環境及多元化體育活動，並促成臺灣大學體育館籌建推動，另對於學校體育研究發表多篇相關論文，其對於體育的奉獻，可謂功不可沒；麥秀英教授曾獲選過「師鐸獎」，對於教育的貢獻已備受肯定，麥教授的教學理念以「扮演學生的教師、父母及朋友的多重角色，去實踐教育愛」，默默的在學校教育裡付出，對於學校體育的熱愛，即便麥老師已退休，仍會在大學裡兼任運動舞蹈等課程。