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網球／澤瑞夫透露淚崩原因 雙親都染疫

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
德國名將澤瑞夫在頒獎典禮提到父母無法到場一度淚灑舞台，透露是因雙親在美網開打確診新冠肺炎，不過目前已是陰性。 法新社
德國名將澤瑞夫在頒獎典禮提到父母無法到場一度淚灑舞台，透露是因雙親在美網開打確診新冠肺炎，不過目前已是陰性。 法新社

今年美網首度打進決賽的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），昨天頒獎典禮提到父母無法到場一度淚灑舞台，他哽咽透露，雙親在美網開打確診新冠肺炎，無法到紐約一同見證自己的榮耀時刻。

23歲的澤瑞夫昨天歷經4小時馬拉松大戰，在先拿兩盤下遭奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）逆轉，無緣高捧生涯第一座大滿貫金盃；賽後致詞他談到父母數度哽咽，中斷演講多次。

「我的雙親每個比賽都著我，但我爸爸和媽媽在這場比賽前檢測結果是陽性，不能陪伴我，我很想念他們，這很難受。」澤瑞夫說。

之後記者會，他補充說雙親已經痊癒，「他們早已經變陰性了，這是他們無法來這的原因。」整理好心情的他還可以自嘲，領先兩盤下在「搶七」輸掉比賽並不容易，自己甚至不記得頒獎典禮說了什麼。

澤瑞夫的爸爸老澤瑞夫（Alexander Zverev Sr.）和媽媽艾瑞娜（Irina Zvereva）過去都曾是職業球員，兩人身影常出現在澤瑞夫比賽場邊；澤瑞夫哥哥大澤瑞夫（Mischa Zverev）也在職網征戰，相差10歲的兄弟檔還曾搭檔雙打。

澤瑞夫 美網 汀恩

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