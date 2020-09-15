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NFL／三大四分衛長傳身手不再 距冠軍越來越遠

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
聖徒隊的布里斯也顯露老態了。 美聯社
聖徒隊的布里斯也顯露老態了。 美聯社

NFL是個很現實的競技場，但資深球員仍所在多有，不過他們衰退的速度太快。回想曼寧（Peyton Manning）的最後一個賽季，就算他在2015年率野馬隊拿下超級盃冠軍，看到這位美足傳奇人物無法將球扔到15碼以上，仍然令人傷感。

但這些現象似乎在2020年NFL賽季的開幕周重現。布雷迪（Tom Brady）、布里斯（Drew Brees）和瑞佛斯（Philip Rivers）等歷史巨星的表現清楚地表明：即使享有盛名，但他們不再是NFL優秀的傳球手。

NFL第1周的戰績證明：老化的四分衛不再是冠軍保證。

小馬四分衛瑞佛斯。 美聯社
小馬四分衛瑞佛斯。 美聯社

《雅虎體育》分析指出，布里斯和瑞佛斯正處於2015年曼寧的水準，無法以過去強勁的手臂將球扔到20碼以上。瑞佛斯在小馬隊的處女秀帳面數字不錯，46球傳球成功36次，達363碼，但其中大部分數據都來自於短距傳球（dinks and dunks）和邊線短傳球。當他試圖在中場傳球時，兩度遭到擒抱攔截，是敗給美洲虎隊的原因。

布里斯在對陣坦帕灣海盜隊的統計數據為30次傳球成功18次，距離162碼，更能說明他目前的狀況。他雖處比賽發動機角色，但他在努力將球傳到低位備感艱辛，整個聖徒隊的進攻必須仰賴總教練裴頓（Sean Payton）場邊指導。

而即使大多數人肯定布雷迪（Tom Brady）的坦帕灣處女秀，但坦白說，他看來和上季相去不遠，只是身邊有更多好隊友。然而布雷迪與他的新隊友無法同步，他被抄截回攻得分更是個令人絕望的嚴重失誤。布雷迪無疑會隨著賽季而進步，但他已不再有幾年前在新英格蘭愛國者隊時的身手。

NFL Tom Brady 坦帕灣海盜

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