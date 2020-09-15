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法甲／打人遭驅逐 內馬爾怒：我被種族歧視

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
內馬爾與馬賽中後衛岡薩雷斯（Alvaro Gonzalez）發生爭執，直接領到紅牌，但他表示是因遭到種族歧視。 路透社
內馬爾與馬賽中後衛岡薩雷斯（Alvaro Gonzalez）發生爭執，直接領到紅牌，但他表示是因遭到種族歧視。 路透社

法甲聯賽13日的比賽中，馬賽自2011年3月後、9年來首度擊敗勁敵巴黎聖日耳曼，但在傷停補時階段發生鬥毆事件，5名球員遭判紅牌下場，巴黎球星內馬爾Neymar）是其中之一。

內馬爾與馬賽中後衛岡薩雷斯（Alvaro Gonzalez）發生爭執，直接領到紅牌。鷹眼重播鏡頭（VAR）顯示，內馬爾打了岡薩雷斯的後腦。

內馬爾在下場時告訴裁判，他遭到種族歧視。

馬賽教練維亞斯博阿斯（Andre Villas-Boas）說：「如果真是如此，那是嚴重的錯誤。但我不這麼認為。」「大家都看到迪馬利亞（Angel Di Maria）對岡薩雷斯吐口水。」

內馬爾後來推文點名岡薩雷斯：「我唯一的遺憾就是沒有打這個白痴的臉。」之後再推文說：「用VAR當然很容易看到我『攻擊』，」並補充說他遭到種族主義的冒犯性侮辱。

巴黎教練圖赫爾（Thomas Tuchel）說：「內馬爾告訴我他遭到種族歧視污辱，但我在球場上沒聽到。」「無論是生活中、各個領域、包括體育在內，種族主義都不應該存在。」

兩隊比賽過程中裁判亮出黃牌不下十餘次，在傷停補時階段雙方更是大打出手。

內馬爾 Neymar

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