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法網／不用打會外賽了 墨瑞、加拿大精靈獲外卡

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
「英國希望」墨瑞。 路透社
「英國希望」墨瑞。 路透社

27日開打的法網發出會內賽外卡，包括「英國希望」墨瑞（Andy Murray）、「加拿大精靈」布夏德（Eugenie Bouchard）和今年美網打出驚奇的保加利亞媽媽球員皮蓉可娃（Tsvetana Pironkova）都直接進入會內賽。

墨瑞曾在2016年打進法網決賽，但在5盤的馬拉松大戰敗給瑞士好手瓦文卡（Stan Wawrinka），2014年和17年他也打進4強，是這次男子外卡中唯一的非法國人；去年他髖部動刀，剛結束的美網打進第二輪，不過他沒參加任何法網前的紅土賽事，沒有熱身就直接挑戰紅土大滿貫。

「加拿大精靈」布夏德。 法新社
「加拿大精靈」布夏德。 法新社

2014年打進法網4強的布夏德，今年賽季重啟後就投入紅土賽場，剛結束的伊斯坦堡女網賽也打進睽違4年的決賽；皮蓉可娃則是產後復出第一站就在美網一舉打進8強，法網將尋求複製神奇旅程，兩位女將也是唯二拿到會內外卡的非地主選手。

皮蓉可娃法網最佳成績是2016年8強，布夏德2014年4強賽敗給俄羅斯「漂亮寶貝」莎拉波娃（Maria Sharapova）後，溫布頓一舉打進決賽，但和金盃仍差了一步。

法網 美網 墨瑞

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