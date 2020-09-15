網球／美網失格後首受訪 約克維奇：上了重要一課

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）在今年美網16強賽中，因為回球不慎打中線審遭判失格，過去一周來更是飽受各界批評，在本周轉往羅馬公開賽參賽後他也首度受訪並談到此事，他強調這次的事件讓他上了重要一課，且一輩子也不會忘記這次的教訓。

約克維奇在美網出戰巴斯塔（Pablo Carreno Busta）的賽事中，因為回球誤擊線審遭判失格，不僅讓他在美網獲得的積分、獎金都遭取消，更成為輿論抨擊的目標，而在那場意外發生後約克維奇並未出席記者會，僅透過聲明對外致歉，直到今天才又再一次接受訪問，

「事情發生後，我自己也很難以接受，並感到相當的震驚，有很多關於我的質疑我都接受了，但我會繼續往前進。」本周將以男單第一種子身份參加羅馬公開賽的約克維奇，首度在受訪時談到了失格事件，「賽後我去看了她（線審），她說她沒事，我真的很抱歉讓她受到驚嚇。這件事真的讓我非常意外，但當你這樣向後擊球的時候，就有機會打中場上的人，我永遠都不會忘記這次的事件。」

除了誤傷線審的事件外，約克維奇在同場比賽中也一度將球砸向場邊看板，對於無法壓抑自己的脾氣他也說：「我知道我會爆發，這就是我的個性和我成為球員後一直以來的樣子。儘管在我的生涯中必須控制自己的情緒起伏，但當你一個人在外比賽，面對高強度、高壓力的狀況，有時候就會發生這的事情，我不能保證我永遠不會再做類似的事情，但我會盡力避免讓它再發生，盡可能的從中記取教訓。」