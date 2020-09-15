快訊

陸海上發射長征火箭 陸媒標註「從台灣島上空飛過」

孫安佐沒法出國散心 士林地院再限制出境出海8月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅馬女網／復賽首戰未能開胡 謝淑薇感動能跑小球了

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
謝淑薇相隔近7個月才又在本周於義大利舉行的法網前哨戰羅馬公開賽登場，可惜第一輪就出局。 張詒宣
謝淑薇相隔近7個月才又在本周於義大利舉行的法網前哨戰羅馬公開賽登場，可惜第一輪就出局。 張詒宣

我國網球一姊謝淑薇在今年2月參加卡達公開賽後，相隔近7個月才又在本周於義大利舉行的法網前哨戰羅馬公開賽登場，不過單打首輪碰上近況極佳的比利時好手梅騰絲（Elise Mertens）以3：6、1：6直落二敗下陣來。

目前女單世界排名第62名的謝淑薇，在今年新冠肺炎疫情爆發前的四場比賽，單打都在首輪止步，在國際網壇復賽後，她也選擇放棄在美國舉行包括美網在內的賽事，並選定本周開打的羅馬公開賽作為復賽後的首戰。

不過謝淑薇首輪的對手是復賽後狀況極佳、世界排名第20名的梅騰絲，她在復賽後的四場比賽有三站都打進八強賽，包括布拉格公開賽闖進決賽、辛辛那提名人賽闖進四強，美網也打進八強賽平個人最佳紀錄。

本場比賽也是謝淑薇與梅騰絲生涯第四度碰頭，雙方前三次交手梅騰絲拿下兩勝一敗，而今天賽事也由梅騰絲主導了比賽節奏，她在全場六度破發下僅花71分鐘就以直落二勝出。

儘管仍無緣奪下本賽季單打首勝，但謝淑薇賽後也在個人社群網站上表示，自從去年受傷後自己就無法衝刺，讓她很久都不能暢快的跑步，不過這次比賽總算能跑小球跟瞬間左右橫移，「很快又可以加大衝刺範圍，能再次亂衝的感覺，真好。」

在單打出局後，謝淑薇仍有雙打賽事要進行，她與捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）以雙打第一種子的身份在首輪輪空後，第二輪將碰上日本搭擋二宮真琴／日比野菜緒。

謝淑薇 美網 比利

延伸閱讀

網球／美網傷阿基里斯腱 小威退出羅馬賽

美網／聽牌遭逆轉 莊吉生傷退無緣會內賽開胡

辛辛那提網賽／化解18破發點 大坂直美復賽奪爭冠門票

NBA／喬丹牽線 促成球員與聯盟復賽共識

相關新聞

羅馬女網／復賽首戰未能開胡 謝淑薇感動能跑小球了

我國網球一姊謝淑薇在今年2月參加卡達公開賽後，相隔近7個月才又在本周於義大利舉行的法網前哨戰羅馬公開賽登場，不過單打首輪...

法網／賽事27日登場 開放觀眾、球員膽寒

打造成「泡泡」隔離式的美網昨天落幕，廿七日接棒登場的法網成網壇新焦點，今年美網演出大復活的白俄羅斯前球后雅莎蘭卡直言，希...

足球／圓山阿猴盃邀請賽 22日熱血開踢

雖受新冠肺炎疫情影響無法邀請外隊與會，2020第二屆圓山阿猴盃全國青少年足球邀請賽仍有美國學校組成的隊伍參加，一共12支...

高球／等了一個月 安禾佑喜迎中信冠軍盃

高球女將謝瑀玲和安禾佑上月中國信託女子公開賽並列冠軍，不過當時冠軍獎盃由謝瑀玲帶走，主辦單位中國信託緊急請廠商再製作，上...

全國登山日登場 凍齡女星李佳穎分享私房景點

教育部體育署結合國民體育日，今年9月9日到10月31日期間推動「109年全國登山日」系列活動，今天記者會特別邀請37歲的...

PGA／喜互惠公開賽 潘政琮並列第61名

旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）喜互惠公開賽（Safeway Open）最終回合，揮出72桿，4回...

楊一展領軍「鐵人紳士團」 終點迎接亞洲唯一女子標準鐵人賽選手

「鐵人紳士團」，其隊員包括楊一展(左二) 、楊景帆(左一)、李尼克(右一)、劉光武(右二)，都會在終點等待所有的女鐵人完賽歸來，並為女鐵人們獻上最特別的完賽項鍊。 「2020 Liv Iron

亞洲下半年首場國際鐵人賽 王志袁、郭家齊鐵人聖地封王稱后

臺東縣副縣長王志輝親自頒獎給兩位菁英組選手蕭昱(中)、謝昇諺(左)和一班分齡組冠軍王志袁(右)。 「2020 LEXUS IRONMAN 70.3 Taitung, Taiwan 台東國際鐵人三

清晨盃羽賽／王齊麟忙打3組 先拚國內賽

受疫情影響，邁入第四十九屆的清晨盃羽球賽首度開放現役球員的專業組，「第一男雙」成員中的王齊麟成為最忙碌球員，除參加男雙、...

亞洲鐵人三項在台東 華裔選手破紀錄

疫情緩解後，亞洲第一場國際鐵人三項賽登場，IRONMAN 70.3 Taiwan昨在台東進行113公里半程超級鐵人賽。

網球／美網傷阿基里斯腱 小威退出羅馬賽

美網止步4強的美國名將小威廉絲（Serena Williams）宣布，因腳傷退出即將開戰的羅馬網賽，缺席美網的羅馬尼亞前...

清晨盃羽賽／副署長打好打滿 VIP組冠蓋雲集

邁入49個年頭的清晨盃，組別眾多，其中「VIP組」成立目的是為讓許多支持羽球的重要人士一起參與，以球會友互相交流，包括教...

熱門新聞

NBA／哥哥因911恐攻從軍 熱火雷納德堅持國歌演奏時立正

NBA／詹姆斯季後賽數據驚人 再創史上唯一紀錄

NBA／自信能幫助快艇 湯瑪斯搶7大戰看好金塊

中職／回應本壘爭議不實指控 猿隊聲明將提告、要求公視道歉

NBA／呼籲別再稱96梯最偉大 艾倫：我不愛排名比較

日職／張奕下放二軍 王柏融未先發、板凳待命

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。