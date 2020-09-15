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羅馬女網／復賽首戰未能開胡 謝淑薇感動能跑小球了
我國網球一姊謝淑薇在今年2月參加卡達公開賽後，相隔近7個月才又在本周於義大利舉行的法網前哨戰羅馬公開賽登場，不過單打首輪碰上近況極佳的比利時好手梅騰絲（Elise Mertens）以3：6、1：6直落二敗下陣來。
目前女單世界排名第62名的謝淑薇，在今年新冠肺炎疫情爆發前的四場比賽，單打都在首輪止步，在國際網壇復賽後，她也選擇放棄在美國舉行包括美網在內的賽事，並選定本周開打的羅馬公開賽作為復賽後的首戰。
不過謝淑薇首輪的對手是復賽後狀況極佳、世界排名第20名的梅騰絲，她在復賽後的四場比賽有三站都打進八強賽，包括布拉格公開賽闖進決賽、辛辛那提名人賽闖進四強，美網也打進八強賽平個人最佳紀錄。
本場比賽也是謝淑薇與梅騰絲生涯第四度碰頭，雙方前三次交手梅騰絲拿下兩勝一敗，而今天賽事也由梅騰絲主導了比賽節奏，她在全場六度破發下僅花71分鐘就以直落二勝出。
儘管仍無緣奪下本賽季單打首勝，但謝淑薇賽後也在個人社群網站上表示，自從去年受傷後自己就無法衝刺，讓她很久都不能暢快的跑步，不過這次比賽總算能跑小球跟瞬間左右橫移，「很快又可以加大衝刺範圍，能再次亂衝的感覺，真好。」
在單打出局後，謝淑薇仍有雙打賽事要進行，她與捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）以雙打第一種子的身份在首輪輪空後，第二輪將碰上日本搭擋二宮真琴／日比野菜緒。
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