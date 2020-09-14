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高球／等了一個月 安禾佑喜迎中信冠軍盃

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
TLPGA理事長劉依貞（左）代表頒發獎盃給安禾佑。圖／TLPGA提供
TLPGA理事長劉依貞（左）代表頒發獎盃給安禾佑。圖／TLPGA提供

高球女將謝瑀玲和安禾佑上月中國信託女子公開賽並列冠軍，不過當時冠軍獎盃由謝瑀玲帶走，主辦單位中國信託緊急請廠商再製作，上周由日本空運來台，今天才由TLPGA理事長劉依貞親自頒給安禾佑。

還是業餘身分的安禾佑說，歷來獲得的獎盃中，要屬今天到手的獎盃尺寸最大，十分感謝賽事主辦單位的貼心安排。

安禾佑今天在媽媽、哥哥的陪同下到台灣女子職業高爾夫協會領獎，她表示比賽雖已結束一個月，但領到獎盃那一剎那，好像回到當初比賽的場景和心情，內心還是相當興奮。

安禾佑也提到，今年雖有疫情，但TLPGA辦了多場比賽，旅外選手也都留在國內，能藉著比賽向前輩學習是很好機會。

17歲的她今年成績斐然，拿下中國信託女子公開賽、綠林慈善盃女子公開賽兩個冠軍之後，目前世界排名高居第九，有機會獲得邀請，參加年底由USGA舉辦的美國公開賽，因此積極練習以維持手感，並且盡量參賽。

台灣女子職業高爾夫協會理事長劉依貞也勉勵安禾佑再接再厲，爭取好成績，未來女子台巡賽也會繼續做所有選手的後盾，因賽事有世界積分，像吳佳晏的世界排名從大聯大女子公開賽之前的431，目前已上升至267，且受益的不只是職業球員，業餘選手也能透過比賽獲得職業和業餘的積分，侯羽薔已登上世界業餘第一，安禾佑爬升至第9，台灣加入世界積分組織的效果已逐漸顯現。

高爾夫 侯羽薔 美國公開賽

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