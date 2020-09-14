快訊

史上首次電價連五凍！經濟部拍板 下半年電價不調整

曾與小泉孝太郎爆戀情 36歲蘆名星驚傳家中身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國登山日登場 凍齡女星李佳穎分享私房景點

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
女星李佳穎（左）為全國登山日站台。記者曾思儒／攝影
女星李佳穎（左）為全國登山日站台。記者曾思儒／攝影

教育部體育署結合國民體育日，今年9月9日到10月31日期間推動「109年全國登山日」系列活動，今天記者會特別邀請37歲的凍齡女星李佳穎站台，從小就有爬山習慣的李佳穎也分享多個推薦路線，邀請粉絲、山友親近大自然。

今年體育署承襲傳統，以農曆9月9日的前一個周末訂為全國登山日，邀請中華民國山岳協會、中華民國健行登山會和健行筆記同步辦理全國登山日活動，民眾可自行選擇登山活動，完成指定動作上傳就有機會抽取價值超過100萬台幣的各式禮品。

為響應行政院國家山林開放政策，今年另設計14場主題講座，讓有興趣的民眾一同學習，教育部次長林騰蛟說也鼓勵大家走到戶外，「從認識山林開始，到進入山林、親近山林。」

女星李佳穎從小就對爬山不陌生，她透露小時候時，父親每周都會帶家去爬山，耳濡目染下自己也成找好友們爬山的「主揪」，時常在社群放爬山照片的她甜笑說：「透過自身力量，鼓勵大家可以多親近山林，這是很好的療育方式。」

征服過日本富士山、國內南湖大山的李佳穎也分享，包括台北近郊的四獸山、陽明山、軍艦岩和金面山等，都是自己常去的路線，像是軍艦岩攻頂後可欣賞到台北美麗夜景，是她推薦給情侶的最佳路線。

國民

延伸閱讀

女星家中被發現「無心跳脈搏」　送醫急救撿回一命

風險意識不足！攀登高山意外事故 今年暴增5成6

7旬男子六龜登山久日未歸失聯 報警協尋

《順風婦產科》二女兒神凍齡　驚爆「交往3個月閃婚」真相

相關新聞

全國登山日登場 凍齡女星李佳穎分享私房景點

教育部體育署結合國民體育日，今年9月9日到10月31日期間推動「109年全國登山日」系列活動，今天記者會特別邀請37歲的...

PGA／喜互惠公開賽 潘政琮並列第61名

旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）喜互惠公開賽（Safeway Open）最終回合，揮出72桿，4回...

楊一展領軍「鐵人紳士團」 終點迎接亞洲唯一女子標準鐵人賽選手

「鐵人紳士團」，其隊員包括楊一展(左二) 、楊景帆(左一)、李尼克(右一)、劉光武(右二)，都會在終點等待所有的女鐵人完賽歸來，並為女鐵人們獻上最特別的完賽項鍊。 「2020 Liv Iron

亞洲下半年首場國際鐵人賽 王志袁、郭家齊鐵人聖地封王稱后

臺東縣副縣長王志輝親自頒獎給兩位菁英組選手蕭昱(中)、謝昇諺(左)和一班分齡組冠軍王志袁(右)。 「2020 LEXUS IRONMAN 70.3 Taitung, Taiwan 台東國際鐵人三

清晨盃羽賽／王齊麟忙打3組 先拚國內賽

受疫情影響，邁入第四十九屆的清晨盃羽球賽首度開放現役球員的專業組，「第一男雙」成員中的王齊麟成為最忙碌球員，除參加男雙、...

亞洲鐵人三項在台東 華裔選手破紀錄

疫情緩解後，亞洲第一場國際鐵人三項賽登場，IRONMAN 70.3 Taiwan昨在台東進行113公里半程超級鐵人賽。

網球／美網傷阿基里斯腱 小威退出羅馬賽

美網止步4強的美國名將小威廉絲（Serena Williams）宣布，因腳傷退出即將開戰的羅馬網賽，缺席美網的羅馬尼亞前...

清晨盃羽賽／副署長打好打滿 VIP組冠蓋雲集

邁入49個年頭的清晨盃，組別眾多，其中「VIP組」成立目的是為讓許多支持羽球的重要人士一起參與，以球會友互相交流，包括教...

射箭／企箭二年例行賽收兵 季後挑戰賽19日登場

中華企業射箭聯賽二年例行賽今天收兵，冠軍協會青年隊在箭尊爭霸戰中取得3張入場券，成最大贏家，下月25日將爭取企箭二年至尊...

定向越野／答題率百分百 15歲小將馬祖莒光包雙冠

15歲小將謝品昇成「2020馬祖莒光定向越野賽」最大贏家，首日先摘下菁英男子組冠軍，今天趣味積分賽再以百分百的答題率成功...

影／美華裔選手蕭昱腳趾破皮 IRONMAN70.3台灣站破紀錄

今年亞洲第一場國際鐵人三項賽，IRONMAN 70.3 Taiwan國際鐵人賽今天上午在台東進行113公里半程超級鐵人賽...

PGA／喜互惠公開賽第三輪 潘政琮繳71桿

台灣旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）喜互惠公開賽（Safeway Open）第三輪，繳出71桿，3...

熱門新聞

NBA／金塊擊沉快艇扳平系列賽 逼入第7戰決勝

NBA／才表態有意續留 丹東尼突然聲明不回歸火箭

NBA／再搞砸大幅領先吞敗 快艇G6崩盤有巧合前例

NBA／哥哥因911恐攻從軍 熱火雷納德堅持國歌演奏時立正

中職／回應本壘爭議不實指控 猿隊聲明將提告、要求公視道歉

美網／輸2贏3逆轉抱回男單金盃 汀恩成開放年代第一人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。