全國登山日登場 凍齡女星李佳穎分享私房景點

教育部體育署結合國民體育日，今年9月9日到10月31日期間推動「109年全國登山日」系列活動，今天記者會特別邀請37歲的凍齡女星李佳穎站台，從小就有爬山習慣的李佳穎也分享多個推薦路線，邀請粉絲、山友親近大自然。

今年體育署承襲傳統，以農曆9月9日的前一個周末訂為全國登山日，邀請中華民國山岳協會、中華民國健行登山會和健行筆記同步辦理全國登山日活動，民眾可自行選擇登山活動，完成指定動作上傳就有機會抽取價值超過100萬台幣的各式禮品。

為響應行政院國家山林開放政策，今年另設計14場主題講座，讓有興趣的民眾一同學習，教育部次長林騰蛟說也鼓勵大家走到戶外，「從認識山林開始，到進入山林、親近山林。」

女星李佳穎從小就對爬山不陌生，她透露小時候時，父親每周都會帶家去爬山，耳濡目染下自己也成找好友們爬山的「主揪」，時常在社群放爬山照片的她甜笑說：「透過自身力量，鼓勵大家可以多親近山林，這是很好的療育方式。」

征服過日本富士山、國內南湖大山的李佳穎也分享，包括台北近郊的四獸山、陽明山、軍艦岩和金面山等，都是自己常去的路線，像是軍艦岩攻頂後可欣賞到台北美麗夜景，是她推薦給情侶的最佳路線。