PGA／喜互惠公開賽 潘政琮並列第61名

旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）喜互惠公開賽（Safeway Open）最終回合，揮出72桿，4回合總桿數以低於標準6桿的282桿，並列第61名。

潘政琮開賽一度遭遇亂流，前2洞連續吞下柏忌，轉場後回穩抓下2鳥，以72桿繳卡。

PGA 2020-21賽季開幕戰、總獎金660萬美元（約新台幣1億9407萬元）的Safeway Open在加州納帕（Napa）展開最終回合賽事，47歲美國老將辛克（StewartCink）前9洞打完已抓下4鳥，後9洞再添4鳥，唯一美中不足是在第17洞吞下柏忌，連2天以65桿作收。

辛克4回合累計是低於標準21桿的267桿，以2桿差距抱走冠軍，終結11年冠軍荒；美國28歲選手希格斯（Harry Higgs）以68桿繳卡，總桿數269桿，排名第2。

值得注意的是美國選手芮德曼（Doc Redman）最終回合手感火熱，一口氣射下10鳥，包括第13到18洞連捕6鳥收尾，繳出單日最低桿62桿，總桿數為270桿，排名前進40名，拿下並列第3。