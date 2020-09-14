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楊一展領軍「鐵人紳士團」 終點迎接亞洲唯一女子標準鐵人賽選手

運動筆記 / 臺灣鐵人三項公司

「鐵人紳士團」，其隊員包括楊一展(左二) 、楊景帆(左一)、李尼克(右一)、劉光武(右二)，都會在終點等待所有的女鐵人完賽歸來，並為女鐵人們獻上最特別的完賽項鍊。

「2020 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人三項賽」今日( 12 )假台東盛大舉辦，準時清晨六點在巨大機械行銷長劉素娟、風車生活創辦人莊靜芬醫生和台灣鐵人三項公司董事長林澤浩共同鳴槍下，在美麗的活水湖畔展開 51.5 公里長距離組賽事。

巨大機械行銷長劉素娟 、風車生活創辦人莊靜芬和台灣鐵人公司董事長林澤浩共同鳴槍下開賽。

此次賽事一共分成個人標鐵組、個人二鐵組、以及接力組，一共吸引來自 8 國 300 多位選手，清晨共同齊聚活水湖畔，一起為自己勇敢的挑戰自己。之後開賽的則是「2020 LEXUS IRONKIDS 台東國際小鐵人」，約有 100 多位小朋友一起獨力完成鐵人三項的挑戰。在一連串激烈的競爭後，最後由「TriFe女子鐵人隊」的徐慧安率先衝過終點線，「相信自己就有無限可能，我做得到，妳們也可以！」外號「馬甲妹」的徐慧安激動的說著，她很希望藉由自己的行動，鼓勵更多的女鐵人為自己勇敢一次，努力成就最棒的自己。

「TriFe女子鐵人隊」的徐慧安率先衝過終點奪下今年 2020 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人三項賽冠軍。

今年賽事最特別的亮點，就是在由楊一展領軍的四位「鐵人紳士團」都在終點迎接女鐵人選手完賽歸來，並為女鐵人們獻上最特別的完賽項鍊，「我榮幸能在終點鼓勵這些勇敢的 Iron Girl！」楊一展笑著說。鐵人紳士團都是一時之選的鐵人選手，其中楊一展、劉光武更會在隔天參加「2020 IRONMAN 70.3 Taiwan 台東國際鐵人三項賽」，成為名符其實的”鐵人”紳士！

已經邁入第五年的國際女子鐵人三項賽事 Liv Iron Girl，完賽項鍊設計以台東在地盛產的蝴蝶蘭為創意發想設計，融合蝴蝶的輕舞飛揚、花朵的絢爛綻放，希望女孩們在賽場上突破自我勇於挑戰，美麗飛舞綻放耀眼的魅力四射，完美詮釋賽事的精神 Race In Style！

亞洲唯一國際女子標準鐵人三項賽 Iron Girl，今年大會和知名飾品品牌Lucy’s 首度合作，以「項鍊」 當作完賽獎牌送給每位完賽女鐵人。

本次賽事年紀最長的選手為接力組的莊靜芬醫生，已經 79 歲的她平時最喜歡挑戰新的事物，最大的夢想就是和兩位女兒一起牽手進終點，今年順利的以接力組「風車女人」順利攜手兩位女兒一起衝線，「這是我給自己明年 80 歲最棒的禮物！」莊靜芬醫生笑著說。得天獨厚的山海美景及後山獨有的氛圍，讓台東成為舉辦國際賽事的完美地點，希望透過「2020 Liv Iron Girl 台東國際女子鐵人三項賽」的舉辦，能夠鼓勵更多的女生朋友投入運動的領域，進一步邁向鐵人三項，並為台東帶動更多運動觀光的效益。

責任編輯：Ian

新聞來源：台灣鐵人三項公司

圖片來源：台灣鐵人三項公司

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鐵人三項 尼克

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