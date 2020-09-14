亞洲下半年首場國際鐵人賽 王志袁、郭家齊鐵人聖地封王稱后

臺東縣副縣長王志輝親自頒獎給兩位菁英組選手蕭昱(中)、謝昇諺(左)和一班分齡組冠軍王志袁(右)。

「2020 LEXUS IRONMAN 70.3 Taitung, Taiwan 台東國際鐵人三項賽」於 9 月 13 日假台東森林公園活水湖畔盛大舉辦，今年是 IRONMAN 70.3 Taiwan 在台十一周年，本場賽事一共吸引了來自 27 國將近1,100 名選手報名參加。

本賽事於 2016 年首度移師有「鐵人三項聖地」美譽的台東舉辦，其媲美國際級的經典賽道，和依山傍海的絕美景致，深獲世界各地鐵人們的高度肯定。清晨六點在臺東縣副縣長王志輝、臺東縣交通及觀光發展處處長余明勳、台東縣議會副議長辦公室秘書林茂松、台東縣議會吳秀華議長辦公室專員蔡泳定、台灣鐵人三項公司董事長林澤浩等人鳴槍下，在美麗的活水湖畔展開 113 公里長距離的賽事。

首先開賽的是「菁英組」選手，本屆賽事因應疫情特別設立「菁英選手組」，這次有「華人超鐵紀錄保持人」蕭昱和「鐵人一哥」謝昇諺兩位選手以菁英選手組參賽，「個人分齡組」、「接力組」隨後出發。賽後「菁英組」蕭昱以 3 小時 58 分 53 秒率先返回終點，謝昇諺則是以 04 小時 27 分 27 秒完賽。

左為 蕭昱，右為 謝昇諺，兩人同場競技，在賽前也有一同訓練、交流。

特別值得一提的是本次接力組有「身障選手」的參與，由臺灣師範大學特教系姜義村帶隊的「愛運動-動無礙」團隊，包括前體育署署長高俊雄、台北市體育局局長李再立等等產、官、學三界人士，一起與身心障礙選手以合作接力的方式，分別完成游泳、自行車、路跑三項比賽，除了鼓勵身心障礙者參與運動活動，並盼使身心障礙者參與運動之議題散佈社會大眾心中，推廣「享受運動不分任何身分」之核心精神。

師大特教系姜義村教授(左一)、身障選手張維捷(中)、前體育署署長高俊雄署長(右)一起下階梯準備開賽。

一般分齡組在激烈的競爭過後，鐵人三項教練王志袁以 4 小時 29 分 31 秒完賽拿下男子冠軍的殊榮，「「我很珍惜每次能參加比賽的機會！」王志袁賽後感性的說著。女子冠軍則由屏東科技大學鐵人隊郭家齊以 4 小時 47 分 59 秒奪下，她興奮地表示：「這是我第一次參加 113 公里的賽事，一路上大家都在幫我加油，我超享受這場比賽！」臺東縣副縣長王志輝也親自到場祝賀，並為前三名選手們掛上完賽獎牌和花冠。

鐵人三項教練王志袁以 4 小時 29 分 31 秒完賽拿下男子冠軍的殊榮。

女子冠軍則由屏東科技大學鐵人隊郭家齊以 4 小時 47 分 59 秒奪下。

本次賽事在賽後也將送出 40 名「IRONMAN 70.3 World Championship」世界錦標賽的資格，提供明年在美國猶他州聖喬治舉辦的世界錦標賽門票，將優秀的的鐵人們送往「IRONMAN 70.3」的最高殿堂。而此次賽事獎項上也有重大突破，為了鼓勵游泳、騎車、自行車的單項傑出運動選手，台灣鐵人三項公司特別在接力組三個賽段都增設了「賽道最速獎」，希望有朝一日單項運動選手，也能朝著獨立完成鐵人三項賽事的目標邁進。

優秀的賽事不乏知音相惜，向來支持體育發展的頂級豪華汽車品牌LEXUS，秉持品牌精神EXPERIENCE AMAZING，幫助鐵人在追求夢想的道路上，將想像力化平凡為卓越啟發創新，一次一次超越過去戰勝自己。今年賽事台灣鐵人三項公司也正式啟用「2020 IRONMAN 70.3 Taitung, Taiwan」全新LOGO，在LOGO上以台東(Taitung)為賽事命名，並加上象徵台東意象的山脈和熱氣球，在在都足以顯示台灣鐵人三項公司想讓國際鐵人賽事深根台東的決心。得天獨厚的山海美景及後山獨有的氛圍，讓「台灣鐵人聖地」台東成為舉辦國際賽事的完美地點，希望透過 IRONMAN 70.3 Taitung, Taiwan 的舉辦，能夠替台東帶來更國際化的宣傳，帶動更多運動觀光的效益。

責任編輯：Ian

新聞來源：台灣鐵人三項公司

圖片來源：台灣鐵人三項公司

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