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網球／美網傷阿基里斯腱 小威退出羅馬賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
網球名將小威廉絲（Serena Williams）宣布，因腳傷退出即將開戰的羅馬網賽。美聯社
網球名將小威廉絲（Serena Williams）宣布，因腳傷退出即將開戰的羅馬網賽。美聯社

美網止步4強的美國名將小威廉絲（Serena Williams）宣布，因腳傷退出即將開戰的羅馬網賽，缺席美網的羅馬尼亞前球后哈蕾普（Simona Halep）則是準備回歸，在法網前的熱身賽挑戰金盃。

小威前天4強賽面對白俄羅斯對手雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）時傷了阿基里斯腱，雖仍完成比賽但一度申請傷停治療，最終做出退出羅馬網賽決定，她發表聲明表示很遺憾因傷必須缺席，並感謝羅馬球迷的支持，希望盡快能回歸再見面。

明天登場的羅馬網賽是ATP和WTA合辦大賽，原本5月登場的賽事因新冠肺炎影響延後4個月舉行，是27日開戰的法網熱身賽，包括剛打下美網亞軍的雅莎蘭卡、哈蕾普和烏克蘭美女史維托莉娜（Elina Svitolina）都將參賽，剛打下小威的雅莎蘭卡首輪還抽到大威廉絲（Venus Williams）。

羅馬名人賽方面，美網決賽會師的奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）和德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）都退出，但有9度摘冠的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）領銜，他已在羅馬練球數日，首戰就要強碰美網打進4強的同胞巴斯塔（Pablo Carreno Busta）。

美網第四輪因誤擊線審遭判失格的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）也在參賽名單中。

美網 小威廉絲

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