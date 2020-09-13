清晨盃羽賽／副署長打好打滿 VIP組冠蓋雲集

邁入49個年頭的清晨盃，組別眾多，其中「VIP組」成立目的是為讓許多支持羽球的重要人士一起參與，以球會友互相交流，包括教育部體育署副署長林哲宏、勇源基金會執行長陳致遠和北市議員陳重文、洪健益都是今年參賽成員。

今年60歲的林哲宏，單日3場比賽「打好打滿」，他打趣說：「參與輸贏其次，都贏就沒有朋友了，所以我朋友很多。」他補充說，實際下場去第一線參與，更能了解羽球發展，也才能發現問題，「不要坐在冷氣房裡做決策。」

陳致遠熱愛持拍類運動，尤其喜歡羽球的多樣性與剛柔並濟的打法，參加清晨盃10餘年的他說：「運動當然對身體健康有幫助，同時也能紓壓。」他更分享從運動場上感受到的人生經歷，「羽球快速來回，怎麼讓自己冷靜，是個很好的磨練。」

勇源基金會長期支持國內羽球運動，如今將更多心力投注基層羽球發展，目前支持治平高中、永康國中，陳致遠說：「戴資穎、周天成或是王子維，都是從小開始，我們將目標放在基層，支持學生球隊，看著他們的成長也很開心。」

現任松山、信義區議員洪健益和士林、北投區議員陳重文今年也沒缺席清晨盃，兩人都對清晨盃走過49年感到欽佩。