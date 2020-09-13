快訊

北市遠百信義A13電梯停擺 民眾受困搶救中

武界壩突然放水奪人命 台電曝事故時間表

清晨盃羽賽／副署長打好打滿 VIP組冠蓋雲集

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
體育署副署長林哲宏（左）參加清晨盃。圖／全民羽球協會提供
體育署副署長林哲宏（左）參加清晨盃。圖／全民羽球協會提供

邁入49個年頭的清晨盃，組別眾多，其中「VIP組」成立目的是為讓許多支持羽球的重要人士一起參與，以球會友互相交流，包括教育部體育署副署長林哲宏、勇源基金會執行長陳致遠和北市議員陳重文、洪健益都是今年參賽成員。

今年60歲的林哲宏，單日3場比賽「打好打滿」，他打趣說：「參與輸贏其次，都贏就沒有朋友了，所以我朋友很多。」他補充說，實際下場去第一線參與，更能了解羽球發展，也才能發現問題，「不要坐在冷氣房裡做決策。」

陳致遠熱愛持拍類運動，尤其喜歡羽球的多樣性與剛柔並濟的打法，參加清晨盃10餘年的他說：「運動當然對身體健康有幫助，同時也能紓壓。」他更分享從運動場上感受到的人生經歷，「羽球快速來回，怎麼讓自己冷靜，是個很好的磨練。」

勇源基金會長期支持國內羽球運動，如今將更多心力投注基層羽球發展，目前支持治平高中、永康國中，陳致遠說：「戴資穎周天成或是王子維，都是從小開始，我們將目標放在基層，支持學生球隊，看著他們的成長也很開心。」

現任松山、信義區議員洪健益和士林、北投區議員陳重文今年也沒缺席清晨盃，兩人都對清晨盃走過49年感到欽佩。

羽球 戴資穎 周天成

延伸閱讀

運彩發行條例公聽會北中南3場圓滿落幕 各界暢所欲言

運動彩券發行條例公聽會 討論經銷商體育運動專業知識認定標準

羽球／羽協深耕基層 16校獲贈600打訓練用球

羽球／清晨盃10日開打 明星親子對抗賽麟洋配參戰

相關新聞

清晨盃羽賽／副署長打好打滿 VIP組冠蓋雲集

邁入49個年頭的清晨盃，組別眾多，其中「VIP組」成立目的是為讓許多支持羽球的重要人士一起參與，以球會友互相交流，包括教...

射箭／企箭二年例行賽收兵 季後挑戰賽19日登場

中華企業射箭聯賽二年例行賽今天收兵，冠軍協會青年隊在箭尊爭霸戰中取得3張入場券，成最大贏家，下月25日將爭取企箭二年至尊...

定向越野／答題率百分百 15歲小將馬祖莒光包雙冠

15歲小將謝品昇成「2020馬祖莒光定向越野賽」最大贏家，首日先摘下菁英男子組冠軍，今天趣味積分賽再以百分百的答題率成功...

影／美華裔選手蕭昱腳趾破皮 IRONMAN70.3台灣站破紀錄

今年亞洲第一場國際鐵人三項賽，IRONMAN 70.3 Taiwan國際鐵人賽今天上午在台東進行113公里半程超級鐵人賽...

PGA／喜互惠公開賽第三輪 潘政琮繳71桿

台灣旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）喜互惠公開賽（Safeway Open）第三輪，繳出71桿，3...

定向越野／馬祖莒光賽 林冠妤封后、小將謝品昇稱王

2020馬祖莒光定向越野賽首日進行短距離順點賽，菁英組男子冠軍最終由年僅15歲的高一小將謝品昇以18分36秒奪冠，首度來...

企業射箭／邱意晴四大箭后勝三人 協會青年例行賽封王

協會青年隊今天以3：2力克台南射箭隊，越級打怪成功積分31分勇奪企業射箭聯賽二年例行賽冠軍，其中「ㄡㄡ」邱意晴6：5讓六...

世界擊劍日 台大擊劍隊以創意展示熱情與團結

中華民國擊劍協會於臉書公告，今天「912」是FIE世界擊劍日！ 受到疫情影響，￼從今年3月初以來的世界各地擊劍比賽陸續取消，有幸在台灣，已從七月開始陸續恢復舉辦擊劍比賽。￼￼ 今年世界擊劍日主題是

全國基層體育有功團體及個人表揚大會 蔡家福會長主持並頒發終身成就奬

109年國民體育日「全國基層有功團體及個人表揚大會」，於今天在宜蘭縣舉行，表揚大會由全國縣市體育會聯合總會蔡家福會長主持，頒發終身成就奬給柯水源、劉富福、黃勝堅三位受獎人。 宜蘭縣林姿妙縣長、林

清晨盃／與優乃克結緣半世紀 盼50周年煥然一新

優乃克股份有限公司（YONEX）與清晨盃，在運動這條路上結緣超過半個世紀，為羽球推廣盡心盡力，讓中華全民羽球協會理事長吳...

企業女壘／青年公園重啟首戰 婁峻碩開唱掀熱情

台北青年公園棒球場歷經4個月整修完成，今天迎接企業女子壘球聯賽賽事登場，邀請人氣歌手婁峻碩開唱，為企業女壘今年的台北首戰...

PGA／潘政琮驚險越過晉級線 美好手擊出神奇雙鷹

PGA新賽季開幕戰喜互惠公開賽本周在加州納帕登場，我國好手潘政琮在首輪打出低於標準桿三桿的好表現後，今天也有抓兩鳥、吞一...

熱門新聞

NBA／湖人大勝火箭23分 睽違10年再闖西區決賽

NBA／詹皇戴維斯雙劍合璧 再現季後賽歷史近一甲子紀錄

日職／王柏融重返先發扛第一棒 第五打席終於貢獻安打

NBA／取消追蹤包括球隊帳號 字母哥會見老闆時機敏感

NBA／哥哥場邊槓衛少遭驅逐 朗多：他沒有不敬之意

NBA／連2戰有驚奇發揮 19歲湖人菜鳥歸功詹皇勉勵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。