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射箭／企箭二年例行賽收兵 季後挑戰賽19日登場

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
協會青年隊摘下中華企業射箭聯賽二年例行賽冠軍。中華企業射箭聯盟／提供
協會青年隊摘下中華企業射箭聯賽二年例行賽冠軍。中華企業射箭聯盟／提供

中華企業射箭聯賽二年例行賽今天收兵，冠軍協會青年隊在箭尊爭霸戰中取得3張入場券，成最大贏家，下月25日將爭取企箭二年至尊盟主寶座。

協會青年隊昨天確定搶下例行賽冠軍，台南射箭隊居亞，寒舍集團隊今天在加射擊敗同分的新竹愛山林隊，搶到第三，愛山林第四，凱撒隊第五，台中銀行隊第六，排名也攸關19日的季後挑戰賽對戰組合。

季後挑戰賽19日在國立體育大學射箭場登場，第六名台中銀行先挑戰第五名凱撒，勝隊再和第四名新竹愛山林爭出線資格；20日季後挑戰賽繼續舉行，前一天勝隊將對決第三名的寒舍集團，勝出隊伍再向第二名的台南射箭下戰帖，最後獲勝隊伍晉級10月25日的至尊盟主賽。

至尊盟主賽10月25日開打，賽制採5戰3勝制，第二至五戰日期分別為為11月14日、15日、21日和22日；10月24日另舉行箭尊爭霸戰，由例行賽各分項勝率最高及次高隊伍派員角逐各項殊榮，箭林之后由台南射箭和協會青年競逐，尋求連莊的台南射箭彭家楙，對手極可能是剛連勝雷千瑩、譚雅婷和彭家楙的邱意晴。

箭林之王、黃金混雙和女子天團今年確定易主，箭林之王將由台南射箭和台中銀行派員角逐，黃金混雙由寒舍集團和台中銀行對決，男子天團由協會青年和新竹愛山林捉對，女子天團由凱撒飯店和協會青年車拚。

譚雅婷

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