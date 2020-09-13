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定向越野／答題率百分百 15歲小將馬祖莒光包雙冠

聯合報 / 記者曾思儒／台北即時報導
2020馬祖莒光定向越野賽今天進行趣味積分賽。圖／蜂巢運動行銷提供
2020馬祖莒光定向越野賽今天進行趣味積分賽。圖／蜂巢運動行銷提供

15歲小將謝品昇成「2020馬祖莒光定向越野賽」最大贏家，首日先摘下菁英男子組冠軍，今天趣味積分賽再以百分百的答題率成功登頂，包辦雙冠連自己也喊意外。

定向越野去年首度登陸馬祖莒光，兩日賽事分別在東、西莒進行，今年改成單一地點，今天登場的趣味積分賽除了要拚速度，更要考驗選手的智力，答題必須要精準回答。謝品昇表示，當初報名時網站上會公告出題方向，昨天開幕典禮上時主持人也有講到一些關於西莒的歷史背景，出發前自己也再做了功課，才能成功答題。

連兩天奪冠，謝品昇直呼意外，「自己還是抱著平常心去比賽，因為過去太在意成績反而都跑不好。」馬祖天然的地形對選手是一大挑戰，謝品昇坦言首次參加坡度是很大難關，「坡度起伏很大、上上下下，真的很累。」

除了定向越野外，今年賽事還增設了菜埔澳路跑組，儘管只有5公里距離，但因上下坡度起伏的挑戰也讓跑者吃足了苦頭，男子組冠軍由在西莒服役3年的混合砲兵連李介豪以23分48秒拿下，從南竿嫁到西莒的國小數學老師李懿雲則以26分32秒封后。

生涯首度參加路跑賽事的李介豪雖有地利優勢，但他表示，平時跑步訓練也都只在平地，馬祖的坡度對自己也是一大挑戰，「沒想過會是冠軍，就是盡力跑而已。

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