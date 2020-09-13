影／美華裔選手蕭昱腳趾破皮 IRONMAN70.3台灣站破紀錄

今年亞洲第一場國際鐵人三項賽，IRONMAN 70.3 Taiwan國際鐵人賽今天上午在台東進行113公里半程超級鐵人賽，來自美國的華裔青年蕭昱腳趾破皮依然堅持，最終以3小時58分53秒成績奪冠，不僅打破個人紀錄，以兩秒差打破IRONMAN台灣站紀錄。

昨天及今天登場的 2020 IRONMAN 70.3 Taiwan ， 是年初新冠疫情全球蔓延以來，亞洲第一場，也是台灣第一場國際鐵人賽，來自美國的華僑蕭昱為了參賽，提前來台隔離檢疫14天。

蕭昱第一次在台灣比賽，他在世界各地IRONMAN的最佳成績為全馬2時26分5秒、半馬1時10分16 秒、全程超鐵226公里8時49分0秒、半程超鐵 113公里4時0分23 秒，他目前也是華人全程超鐵226公里的紀錄保持人。

今天上午蕭昱在台東舉辦的IRONMAN70.3 Taiwan站113公里賽事，以3小時58分53秒成績奪冠，也打破台灣站由國內好手張團畯以3小時58分55秒寫下的紀錄。

蕭昱說，「今天在台灣的比賽是在世界各地參賽，天氣最炎熱的一場，真的太熱了，心跳一直下不去，很辛苦，而且腳趾也破了，但沿途有民眾熱情喊我的名字，為我加油，讓我有勇氣可以堅持，為了破紀錄一定要忍」。