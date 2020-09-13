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PGA／喜互惠公開賽第三輪 潘政琮繳71桿
台灣旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）喜互惠公開賽（Safeway Open）第三輪，繳出71桿，3輪合計低於標準6桿的210桿，暫時並列58名。
喜互惠公開賽為PGA 2020-21賽季開幕戰，今天在加州納帕（Napa）舉行第三回合賽事，領先集團排名重新洗牌，美國選手史都華（Brian Stuard）今天繳出6鳥、零柏忌的完美演出，打出個人3天來最低桿66桿。
史都華打完3回合後，總桿數為低於標準16桿的200桿，排名一口氣前進7名，與美國選手哈恩（JamesHahn）、澳洲好手裴西（Cameron Percy）暫時並列領先。
美國選手勃恩斯（Sam Burns）前2輪結束原本暫居領先，第三輪僅抓3鳥，並吞下3柏忌，單日打出平標準桿的72桿，3回合合計201桿，暫時並列第4，但因距離領先群僅有1桿之差，還在爭冠行列。
潘政琮今天前9洞表現起伏，雖射下3鳥，但也領到2柏忌，轉場後在第15洞苦吞雙柏忌，所幸在第16、18洞捕鳥止血，單日以71桿繳卡，3輪合計低於標準6桿的210桿，暫時並列第58名。
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