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定向越野／馬祖莒光賽 林冠妤封后、小將謝品昇稱王

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
15歲的謝品昇以18分36秒奪下菁英男子組冠軍。圖／蜂巢運動行銷提供
15歲的謝品昇以18分36秒奪下菁英男子組冠軍。圖／蜂巢運動行銷提供

2020馬祖莒光定向越野賽首日進行短距離順點賽，菁英組男子冠軍最終由年僅15歲的高一小將謝品昇以18分36秒奪冠，首度來到馬祖且是第1次摘下菁英組冠軍，女子組則由林冠妤以22分23秒封后。

定向越野賽去年首度登陸馬祖莒光，兩日賽事分別在東、西莒進行，今年則改成單一地點，未來將在東、西莒輪流進行雙日賽事規劃，首日的短距離順點賽，賽事開始前的開幕典禮由馬防部帶來舞龍、戰鼓表演熱鬧開場。

簡單隆重的開幕典禮後，在連江縣縣長劉增應、莒光鄉鄉長謝春欗、馬防部指揮官章元勳等人鳴笛下熱鬧開跑，劉增應表示，近年來馬祖推動賽事結合觀光，在馬祖「4鄉5島」都有不同的運動賽事，莒光舉辦的定向越野是智力結合體力的運動，且是老少閒宜，非常適合全家人一起來參加。

首日的短距離順點賽，菁英男子組最終由首度來馬祖參賽的謝品昇拿下第1名，但他的這座冠軍還有個插曲，原本領先回到終點打卡時間的是28歲的陳彥龍，但在記錄組確認成績後，發現他錯失其中1個打卡點，因此遭DQ，也將冠軍拱手讓出。

15歲的謝品昇在3年前開始接觸定向越野，去年也是亞青16歲組短距離接力賽奪銀的成員之一，「當初是因為參加幼稚園同學會時，同學推薦我玩，也就一頭栽進定向越野的世界，也越跑越有心得。」

謝品昇透露，在玩定向越野前自己也有在跑馬拉松，但定向越野帶給他的是更多的樂趣，自己也從剛開始的成績導向變成真心享受這項運動。

越野 越野跑

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