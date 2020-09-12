企業射箭／邱意晴四大箭后勝三人 協會青年例行賽封王

協會青年隊今天以3：2力克台南射箭隊，越級打怪成功積分31分勇奪企業射箭聯賽二年例行賽冠軍，其中「ㄡㄡ」邱意晴6：5讓六連勝的彭家楙吞首敗，寫下百分百勝率，箭壇四大天后中只剩林佳恩她還沒贏過。

企業甲級射箭聯賽今天在國立體育大學射箭場進行第10輪賽事，例行賽冠軍為協會青年31分，台南射箭29分第二，三至六名戰況膠著，新竹愛山林和寒舍隊同為23分，凱撒和台中銀行隊同為22分，明天在原地加射確定最後名次。

第二場比賽由前9輪積分只差一分的台南射箭和協會青年捉對廝殺，第一點女單協會青年「ㄡㄡ」邱意晴5：5加射又和彭家楙同為9分，經量測距靶心距離後以些微之差勝出，6：5讓開季六連勝的台南彭家楙吞下首敗。

下個月滿17歲的邱意晴在8月15日打敗世錦賽雙金后雷千瑩，8月16日6：4逆轉勝世界年終決賽銀牌譚雅婷，今又以6：5打敗箭林之后彭家楙，箭壇四大天后只剩林佳恩還沒贏過，三度出賽個人賽都贏，勝率百分百相當出色。

協會青年隊教練徐梓益透露：「第9輪比完後我便跟意晴說，第10輪她會對到彭家楙，給她20幾天作準備，感覺她雖然有些緊張但也很期待。」邱意晴坦言：「家楙姐超穩的，比起前兩場我今天更緊張，心跳超快的。」

永豐高中二年級的邱意晴是今年全中運高女個人賽銀牌和團體金牌，大竹國小四年級時因為好奇接觸射箭，加入企箭聯賽後最大收獲是變得更沉穩更有自信。「雖然還是會緊張，但比較不會因此自亂陣腳，還是可以射出水準。」

邱意晴很感謝教練徐梓益和林芳瑜的信任。「他們沒給我任何壓力，只是鼓勵我相信自己，勇敢射，今天對台南隊之戰攸關例行賽冠軍誰屬，所以我贏的企圖心特別強，很開心可以為團隊拿下第一點勝利。」