清晨盃／與優乃克結緣半世紀 盼50周年煥然一新

優乃克股份有限公司（YONEX）與清晨盃，在運動這條路上結緣超過半個世紀，為羽球推廣盡心盡力，讓中華全民羽球協會理事長吳宜倫感謝優乃克贊助清晨盃，一起為羽球運動貢獻。而明年不僅是清晨盃50周年，也將是優乃克75周年，雙方將繼續合作帶給球迷煥然一新的感受。

清晨盃自民國61年由台灣「羽球之父」吳文達創辦，這中間全民羽協交棒給第二代榮譽理事長吳俊彥，以及現任第三代理事長吳宜倫，對於能與優乃克長年合作，她說：「我阿公（吳文達），和優乃克創辦人（米山稔）生前就是多年好友，而明年將是清晨盃50周年，也是優乃克75周年，我們有這機會可以一同合作，真的是很有緣。」。

優乃克總經理宮前輝久認為創辦人間的緣分，讓兩者產生交集，但關鍵在於熱愛羽球的心，彼此產生羈絆，「吳家三代傳承，真的非常了不起，相信一連串牽引下，優乃克會繼續支持，我們也會秉持回饋社會，把最好的產品跟技術，帶給球友。」

優乃克本屆提供等值獎金超過百萬元的各項獎品，給各組優勝及參賽選手，場邊並協助球友穿線服務，宮前輝久對清晨盃第一印象非常深刻，2002年來台灣出差，頭一回到現場觀賞，「我真的震驚到，台灣有規模這麼大的羽球活動，所以第一印象就是，清晨盃真的是非常盛大，相當大型的比賽。」

宮前輝久覺得以喜愛打羽球的人來說，參與這種賽事相當幸福，「可以精進技術，又可以看到別人的球技，有這機會，熱情和技術都可以提升。而且羽球運動，有時候自己在玩，自己覺得很開心，那種快樂的氣氛，會感染到周圍朋友，朋友覺得很好玩，好像很開心，就會想試試看。這種互相傳染，把羽球運動推向更多更廣，更多人知道，更多人投入。」

今年宮前輝久原本有意報名，卻因傷勢復發，無緣參加，「而且因為我的姊姊，她在日本一直有打羽球，去年的時候，她知道我要到台灣工作，就想說今年要來參加清晨盃，很可惜後來疫情影響。很希望明年疫情緩和，我的傷勢也好轉後，可以順利參加比賽，姊姊也能來台參與。」

清晨盃明年邁入50周年，又逢優乃克75周年，宮前輝久表示期待來年的盛大舉辦，「等今年比賽辦完，我們才會開始籌備明年，目前初步想法是希望比賽可以讓更多人觀賽，場地氛圍營造很舒適的環境。還有我們的展區，相信會給大家煥然一新的感覺，歡迎球友來參與，還有紀念商品這些，當然後續還在討論。」