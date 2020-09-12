PGA／潘政琮驚險越過晉級線 美好手擊出神奇雙鷹

PGA新賽季開幕戰喜互惠公開賽本周在加州納帕登場，我國好手潘政琮在首輪打出低於標準桿三桿的好表現後，今天也有抓兩鳥、吞一柏忌的演出，兩輪打完以低於標準桿五桿驚險越過晉級線，為新賽季首戰打出好的開始。

總獎金660萬美元（約台幣1億9500萬元）的喜互惠公開賽，在今年邁入第14屆，而我國好手潘政琮去年在此賽事中於前兩輪打完後以高出標準桿3桿的成績無緣晉級，不過今年首輪他就打出抓三鳥、無柏忌的好表現。

今天的第二輪賽事，他從第十洞出發並在後九洞都打出平標準桿的成績，來到前九洞後，潘政琮在第二洞的三桿洞抓下該輪第一支小鳥，不過在第七洞時也吞下一柏忌，所幸在最後兩洞又分別抓下一小鳥，以70（－2）桿的成績繳卡，兩輪合計139（－5）桿平排名別列54名，越過晉級線。

而今天表現最佳的則是地主選手希格斯（Harry Higgs），他在第二輪不僅抓下七鳥，並且在最後一洞揮出長達230碼（約210公尺）的進球抓下雙鷹（double eagle：低於標準桿三桿），以單日最佳的62（－10）桿成績繳卡，兩輪打出131（－13）桿，與領先的美國選手伯恩斯（Sam Burns）僅差兩桿。

對於自己的神奇演出，希格斯透露在揮桿後第一時間並不知道球已經進洞，直到聽到場邊志工高喊「球進洞了」，他才興奮地把球桿丟在地上，開心的高舉雙手為自己慶祝，「我知道這看起來可能相當有趣和滑稽，我認為我的糟糕反應可以列入今天的十大好糗（not top-10 play），不過這真的是一次漂亮的結尾，讓我有點驚慌失措。」