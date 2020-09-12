運動彩券發行條例公聽會 討論經銷商體育運動專業知識認定標準

由教育部體育署舉辦，國立台灣科技大學台灣彩券與博弈研究中心協辦的「運動彩券發行條例公聽會」，11日在台科大舉行。台科大的會議中心座無虛席，與會各界代表暢所欲言。教育部體育署副署長林哲宏表示：「這次公聽會聽了多元的意見，都很有建設性，部裡都會廣納各界意見，對運彩做更中長期規畫而來研討發行條例的修法事宜。」

公聽會由教育部體育署林哲宏參與，林哲宏對於新興的產業「運動賽事分析師協會」很感興趣，認為這些新的專業領域，都可以納入修法的參考。公聽會有各大彩券商業公會等代表、立委代表、運動賽事分析專業協會以及消費者，會中除了對三大議題廣泛討論。台灣運彩總經理林博泰說：「許多寶貴意見我們都聽進去了，對台灣運彩有改進必要的部分，我們會立即檢討。而這次公聽會不單單是對現在台灣運動彩券來檢討，而是對台灣的運動彩券發行，要做更永續發展的探求。」

主持人台科大副校長劉代洋教授表示：「每個人就其代表的身分以他的思考邏輯來建言，這都是公聽會需要集思廣益的部分。如果有多方都贏的方向，當然會馬上提給相關單位做修法參考。但是有些發言有正有反，也都是公聽會以及會後必須再作探討的地方，我們都會提給相關單位。」

公聽會討論第一個議題是根據109年5月20日立法院的附帶決議中「主管機關應就運動彩券投注標的積極研議，將電子競技列為常態性發行計畫。」會中討論熱烈，但是贊成與反對意見都有。

第二議題是「訂定運動彩券發行損失、賠償責任準備金之比例下限及至發行期間屆滿未支付款之處理」，多位代表建議調降現有的0.5%。

第三議題討論熱烈，就現有條文中「運動彩券經銷商體育運動專業知識認定標準，」第3條去從寬認定經銷商遴選資格，北區的公聽會與中南區公聽會的意見不同，北區普遍不贊同中區提議的C級裁判、教練可以具備遴選資格。與會代表提議包括體育記者（在體育3大記者協會認定下）以及新興的「運動賽事分析師」，都比其他項目人員更具運動專業領域知識，更有資格參與運動彩券經銷商遴選。