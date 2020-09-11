足球／英超明晚開踢 ELEVEN體育獨家轉播

2020-21英格蘭超級足球聯賽在12日晚間陸續開踢，率先登場的是本季升班馬富勒姆主場對上六大豪門之一的兵工廠；而首輪賽事最大的焦點之一，英超衛冕冠軍利物浦主場迎戰英冠聯賽冠軍的利茲聯也緊接著在13日開踢，精彩賽事將由ELEVEN體育家族全台獨家轉播。

另外，熱刺對上艾佛頓，世足焦點球星孫興慜與前世界盃金靴得主Ｊ羅也極有可能在首輪賽事交鋒對決，為了慶祝英超開踢，ELEVEN體育家族官方APP快閃加碼，買一年加送一個月的優惠到今天晚間十二點，全台足球迷趕快搶購，歐國聯、歐國盃等各大賽事看好看滿。

ELEVEN SPORTS創辦人拉祖沙利（Andrea Radrizzani）所擁有的球隊利茲聯，建隊剛滿百年之際，終於在時隔16年後以英冠第一名的資格重返英超，這支百年老店曾三度贏得英格蘭頂級聯賽冠軍，最近一次登上王者寶座，是在1991-92年英超成立的前一個賽季。本季捲土重來，利茲聯也以近3000萬歐元簽下隊史最貴的前鋒，前瓦倫西亞的西班牙國腳羅德里戈（Rodrigo Machado）勢必要在英超這邊衝出更好的成績，首戰碰上英超衛冕冠軍利物浦，對雙方都是很大的考驗，利茲聯要適應英超的強度，而利物浦以奪冠陣容在主場迎戰，首勝將會影響全隊士氣。

英超轉會的部分，本季艾佛頓從西甲皇馬手中簽下Ｊ羅，2014年世界盃大放異彩的他擁有超高人氣，一定為球隊帶來不少商機，另外切爾西也拿下德國主力前鋒維爾納（Timo Werner）還有法甲PSG防守大鎖蒂亞戈（Thiago Silva），眾多其他聯賽的球星轉隊加盟增添英超的星光度。

2020-21英超賽事敬請鎖定ELEVEN體育家族，線上觀看的部分，ELEVEN SPORTS APP還提供三天回看跟雙語切換服務，並且有英超跟歐國聯賽事專區，明年還可以收看歐國盃賽事，由知名演員羅素克洛擔任旁白的紀錄片「重返榮耀：利茲聯」也可以在APP上收看。