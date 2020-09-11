清晨盃／明星親子賽李洋父子成公敵 爆料父親很想贏

邁入第49屆的世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽於昨天在台北體育館點燃戰火，今年賽事特別邀請來國內六位現役球星搭配上父母親進行明星親子對抗賽，其中過去曾在清晨盃攜手拿下冠軍的男雙好手李洋與父親李峻淯，在今天的記者會上就被其他五組人馬公認是最大勁敵。

今年清晨盃不受疫情影響照常舉行，儘管無法開放境外選手參賽，但仍有高達2800人報名，其中不乏來自世界各國的在台生活國外球員，另外也首度開放專業組選手參賽，並且找來王齊麟、李洋、陳宏麟、楊博涵、李佳豪、陳子睿等六名國內中新世代球星與父母親搭擋參加明星親子對抗賽。

在今天的記者會上也進行明星親子賽對抗賽的抽籤儀式，而六組親子檔也一一選出認為最強的對手，其中在七年前就曾攜手拿下清晨盃親子組冠軍的李洋／李峻淯獲得最多人點名，讓李洋笑稱，「我也不知道為什麼。」

李洋指出，自己會展開羽球生涯與愛打球的爸爸有相當大的關係，他透露爸爸的體力很好，直到上高中後才第一次從爸爸手中拿下過勝利，對於這次父子再度搭擋，李洋雖然希望開心打球就好，但他透露爸爸相當渴望贏球，「因為他真的很看重比賽，說我們一定要贏，不過我還是覺得享受打球、增進感情就好了。」

至於楊博涵曾在20年前與爸爸楊英哲一同參加過清晨盃，並且獲得亞軍的好成績，不過他表示以前是被爸爸帶著打，現在換他要帶著爸爸打了，「我覺得我們的默契應該跟20年前一樣好，至於有沒有冠軍，盡力就好。」

今天記者會上也為明年將邁入50屆的清晨盃舉行啟動儀式，中華民國全民羽球發展協會理事長吳宜倫就表示，要堅持持續做一件事相當不容易，而且是堅持了半個世紀，讓她很佩服爺爺（吳文達）和父親（吳俊彥），在過去沒有太多資金與資源的情況下仍沒有放棄過清晨盃，而她現在也已經能慢慢體會到他們堅持的原因，就是希望看到台灣選手的亮眼成績以及羽球人口的年年攀升。