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PGA／喜互惠公開賽首輪 潘政琮繳69桿並列36名

中央社 / 台北11日電
台灣旅美高球好手潘政琮今天PGA美國職業高爾夫巡迴賽2020-21賽季首站、喜互惠公開賽首輪，以低於標準3桿的69桿做收並列36名，替新賽季打出好的開始。 路透社
台灣旅美高球好手潘政琮今天PGA美國職業高爾夫巡迴賽2020-21賽季首站、喜互惠公開賽首輪，以低於標準3桿的69桿做收並列36名，替新賽季打出好的開始。 路透社

台灣旅美高球好手潘政琮今天PGA美國職業高爾夫巡迴賽2020-21賽季首站、喜互惠公開賽首輪，以低於標準3桿的69桿做收並列36名，替新賽季打出好的開始。

總獎金660萬美元（約新台幣1億9500萬元）的喜互惠公開賽，今天在加州納帕開打，這也是PGA 2020-21賽季的開幕戰，也是下週登場大賽、美國公開賽前的熱身賽。

潘政琮上個賽季曾在馬亞科巴高球菁英賽，打出並列11的好成績，也是上季最佳排名，可惜接下來表現起起伏伏，加上疫情攪局，讓他整季出賽19場，僅9場順利晉級。

潘政琮自8月中的文罕高球錦標賽（WyndhamChampionship）結束後，歷經3週調整後重新出發，今天在喜互惠公開賽首輪展現成果，他全場共打下3鳥，沒有任何柏忌，以完美演出結束第1回合賽事。

今天從第1洞出發的潘政琮，開賽後一路持平，直到第4洞，他第2桿直攻果嶺，接著霸氣推進一記超過32呎的鳥推，讓他信心大振，接下來他又在第5洞再添1鳥，前9洞打完就打下2鳥。

轉入後9洞，潘政琮遲遲沒有小鳥進帳，直到最後收尾的第18洞，他在果嶺邊再次推進15呎鳥推，單回合以無柏忌的完美姿態收關。

而今天首輪則以蘇格蘭好手諾克斯（Russell Knox）表現最優，他打出7鳥、1鷹，且沒有柏忌，單回合以低於標準9桿的63桿獨居領先。

潘政琮 高爾夫

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