NFL／酋長開幕戰 1.7萬球迷獲准進場

去年超級盃冠軍堪薩斯城酋長隊11日迎戰休士頓德州人，NFL的第101個賽季正式開踢。但在西岸野火滿天和四處肆虐的新冠病毒籠罩下，NFL想問球迷：還打算進場看球嗎？

酋長隊只允許少數保持社交距離的球迷進入球場。長期以來，其主場一直被認為是NFL最吵雜、最喧鬧的球場之一。由於新冠病毒大流行，只有1.7萬名持季票球迷獲准進場，大約僅占可容納7.6萬人的Arrowhead球場容量的22%。其他部分球隊今年啟用新主場，卻遇上球迷不得進場的尷尬場面。

本賽季首周其他賽事將於13日開始，球迷們看到的比賽將與2020賽季之前歷年截然不同。

由於擔心已造成19萬餘人死亡的新冠病毒，超過52名NFL球員選擇退出2020賽季。堪薩斯城進攻鋒線杜弗奈塔迪夫（Laurent Duvernay-Tardif）就是其中之一。他今年秋天將回到加拿大家鄉的一家長期護理機構工作，以治療最有可能感疫的年長患者。

出色的四分衛布雷迪（Tom Brady）將領導坦帕灣海盜隊，即使非專業NFL球迷對此也感到新奇。現年43歲的布雷迪於2000年加入新英格蘭愛國者隊，並帶領球隊參加9座超級盃，拿下6次冠軍。

雖然老闆不同意，達拉斯牛仔隊跑鋒艾利特（Ezekiel Elliott）希望隊中部分球員本賽季在演奏國歌時下跪，以抗議警察的野蠻行徑和系統種族主義。「黑人命也是命」運動也將是本賽季值得觀察的重點之一。

華盛頓美足隊在7月宣布取消其長期以來使用的紅人隊名稱，希望在2021賽季前決定新隊名。