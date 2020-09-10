清晨盃／三人相加超過200歲 3P組登場超吸睛

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
清晨盃今天在台北體育館點燃戰火，其中由年長者組成的3P組賽事相當吸睛。圖／中華全民羽球發展協會提供
清晨盃今天在台北體育館點燃戰火，其中由年長者組成的3P組賽事相當吸睛。圖／中華全民羽球發展協會提供

第49屆的世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，於今天在台北體育館開打，本賽事共含貴賓組、專業組、推廣組、三P組、祖孫組、親子組、夫妻組各年齡分組等共180組的賽程，今年除了台灣外，還有中國大陸、香港、日本、澳門、馬來西亞、菲律賓、美國、拉托維亞及葡萄牙等國家共約2800多位選手參加，外籍選手都是居住在台灣或長期來台工作者。

而清晨盃為推廣年長者的運動風氣，也讓年長者不因年齡增長而無法繼續投入喜愛的羽球運動，全民羽球協會理事長吳宜倫表示，清晨盃羽球賽不僅分設一般羽球比賽常見的賽制，從2006年第35屆的清晨盃起，由羽球之父清晨盃創辦人吳文達先生首創三對三（3P）的賽制，「3P」比賽每組參賽選手共三人，前排左右各1人、後排1人可左右移動，發球時由前排兩位輪流發球，後排選手只接球不發球，最主要的是考量年長者移動較不方便，可一直待在前排而減少移動，但仍可享受在場上進行羽球的比賽。

今年三人加起來超過200歲和220歲組別的「3P」組共有11組33人參加。每年舉辦的「3P」組都吸引眾人目光，不僅可以讓更多年紀大的老人一起打球，也不需要耗費太多氣力。

除了特有的三對三（3P）的賽制，清晨盃的另一大特色是參賽的年長者選手，今年超過80歲以上的選手共有18位，而且其中4位還參加了單打賽事，許多球友都覺得很不可思議，不敢相信80多歲的長者還能身手敏捷的在球場上打單打。

另外，更有5位超過90歲的參賽選手今日在場上較勁，最年長的清晨盃健康大使林友茂（98歲）搭配兒子參加父子組，羽球之父吳文達夫人吳蔡秀珍（90歲）則是搭配曾孫陳子亦一起參與祖孫組的賽事，民國16年出生的陳懷清、民國17年出生的廖國風及民國19年出生的謝承君都參加了160歲組（二人相加）的男子雙打。

清晨盃開打，全體工作人員合照。 圖／中華全民羽球發展協會提供
清晨盃開打，全體工作人員合照。 圖／中華全民羽球發展協會提供

清晨盃開打，93歲陳懷清先生。 圖／中華全民羽球發展協會提供
清晨盃開打，93歲陳懷清先生。 圖／中華全民羽球發展協會提供

清晨盃開打，92歲廖國峰將軍。 圖／中華全民羽球發展協會提供
清晨盃開打，92歲廖國峰將軍。 圖／中華全民羽球發展協會提供

清晨盃開打，全民羽球發展協會吳宜倫理事長、93歲陳懷清先生、98歲林永茂先生、歲廖國風將軍、90歲謝承君將軍、吳俊彥榮譽理事長(右起)。 圖／中華全民羽球發展協會提供
清晨盃開打，全民羽球發展協會吳宜倫理事長、93歲陳懷清先生、98歲林永茂先生、歲廖國風將軍、90歲謝承君將軍、吳俊彥榮譽理事長(右起)。 圖／中華全民羽球發展協會提供

羽球

延伸閱讀

羽球／羽協深耕基層 16校獲贈600打訓練用球

羽球／清晨盃10日開打 明星親子對抗賽麟洋配參戰

Q版羽球造型太萌了！金士頓攜手戴資穎推聯名隨身碟

羽球／記憶讓我更強 戴資穎與記憶體品牌推聯名隨身碟

相關新聞

高球／登上世界第一 侯羽薔親謝中華高協與裙襬搖搖栽培

王政松：台灣已培養出職業及業餘世界第一，證明高爾夫適合國人發展且具國際競爭力 甫登上世界業餘女子排名第一的我國高爾夫球員侯羽薔，日前在姊姊羽桑以及父母親的陪同下，前往中華民國高爾夫協會拜會，當面向理

清晨盃／三人相加超過200歲 3P組登場超吸睛

第49屆的世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，於今天在台北體育館開打，本賽事共含貴賓組、專業組、推廣組、三P組、祖孫組、...

柔道楊勇緯、輕艇林雍傑跨界合作 推海陸雙帥貼圖

我國柔道男神楊勇緯與輕艇好手林雍傑，近日與知名運動插畫家傑洛米跨界合作，推出「柔道跟輕艇」選手的LINE貼圖，其中楊勇緯...

羽球／羽協深耕基層 16校獲贈600打訓練用球

中華羽協於今年5月啟動「109年國高中小羽球獎助計畫」，依每年全國性羽球團體賽為申請評分依據，遴選出16所羽球運動績優學...

高球／台中高爾夫協會成立 與花蓮結盟支持振興計劃

由選手家長請託前立法委員顏寬恒發起的台中市高爾夫協會於8日在興農球場成立，當天便與全台績效最優的花蓮縣高爾夫委員會結盟，...

騎亮台灣首場19日開跑 張少熙揪民眾宜騎到雙園

體育署將於19日舉辦「最讚亮點自行車路線」首場領騎活動，署長張少熙揪百位民眾「宜騎到雙園」，從羅東運動公園一路往北騎到宜...

美力生活節10月引爆 林郁婷鼓勵女性運動實現自我

展逸國際企業旗下運動生活品牌BE HEROES首度拓展女性市場，將於10月31日在松山文創園區一號倉庫舉辦「Beauty...

國際奧會重申 東京奧運在安全環境下舉辦

原定今年登場的東京奧運因武漢肺炎疫情延至明年，國際奧會日前說，無論如何明年奧運都會如期舉行，不過國際奧會主席巴赫9日重申...

北市頒「推動運動性平獎」 棒球女裁判劉柏君搶頭香

北市體育局昨舉辦「台北市運動有功團體及人員表揚典禮」，今年創全國之先，增設「推動運動性別平等獎」，獲獎人劉柏君是台灣首位...

網球／蠻牛回歸！納達爾羅馬名人賽復出

放棄美網衛冕的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），休息7個月的復出首站確定，他將參加下周義大利登場的羅馬名...

足球／轉播國小世界盃總決賽 真理大學學生受益良多

真理大學運動管理學系與運動資訊傳播學系約莫12名學生，在老師帶領下完成轉播108學年度國民小學足球世界盃賽事總決賽，由教...

全盲國手楊川輝扭雙腳還奪金 夢想帶妻兒看他再拿牌

北市體育局今舉行「運動有功團體及人員表揚典禮」，共有40名獲獎者。其中視障田徑國手楊川輝拿下「傑出運動選手獎」，不僅在2...

熱門新聞

熱火壓著公鹿打 伊古達拉貢獻不容忽視

NBA／鮑威爾延長賽殺出重圍 暴龍逼進搶7大戰

NBA／雷納德準大三元領軍 快艇輕取金塊強勢聽牌

NBA／公鹿留字母哥得拚補強 專家開「換保羅」藥單

洋基從龍頭變老八 何以滿手好牌打成季後賽邊緣？

中職／MVP又要請咖啡 米蘭達不用翻譯就聽懂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。