清晨盃／三人相加超過200歲 3P組登場超吸睛

第49屆的世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，於今天在台北體育館開打，本賽事共含貴賓組、專業組、推廣組、三P組、祖孫組、親子組、夫妻組各年齡分組等共180組的賽程，今年除了台灣外，還有中國大陸、香港、日本、澳門、馬來西亞、菲律賓、美國、拉托維亞及葡萄牙等國家共約2800多位選手參加，外籍選手都是居住在台灣或長期來台工作者。

而清晨盃為推廣年長者的運動風氣，也讓年長者不因年齡增長而無法繼續投入喜愛的羽球運動，全民羽球協會理事長吳宜倫表示，清晨盃羽球賽不僅分設一般羽球比賽常見的賽制，從2006年第35屆的清晨盃起，由羽球之父清晨盃創辦人吳文達先生首創三對三（3P）的賽制，「3P」比賽每組參賽選手共三人，前排左右各1人、後排1人可左右移動，發球時由前排兩位輪流發球，後排選手只接球不發球，最主要的是考量年長者移動較不方便，可一直待在前排而減少移動，但仍可享受在場上進行羽球的比賽。

今年三人加起來超過200歲和220歲組別的「3P」組共有11組33人參加。每年舉辦的「3P」組都吸引眾人目光，不僅可以讓更多年紀大的老人一起打球，也不需要耗費太多氣力。

除了特有的三對三（3P）的賽制，清晨盃的另一大特色是參賽的年長者選手，今年超過80歲以上的選手共有18位，而且其中4位還參加了單打賽事，許多球友都覺得很不可思議，不敢相信80多歲的長者還能身手敏捷的在球場上打單打。

另外，更有5位超過90歲的參賽選手今日在場上較勁，最年長的清晨盃健康大使林友茂（98歲）搭配兒子參加父子組，羽球之父吳文達夫人吳蔡秀珍（90歲）則是搭配曾孫陳子亦一起參與祖孫組的賽事，民國16年出生的陳懷清、民國17年出生的廖國風及民國19年出生的謝承君都參加了160歲組（二人相加）的男子雙打。

清晨盃開打，全體工作人員合照。 圖／中華全民羽球發展協會提供

清晨盃開打，93歲陳懷清先生。 圖／中華全民羽球發展協會提供

清晨盃開打，92歲廖國峰將軍。 圖／中華全民羽球發展協會提供