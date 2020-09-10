柔道楊勇緯、輕艇林雍傑跨界合作 推海陸雙帥貼圖

我國柔道男神楊勇緯與輕艇好手林雍傑，近日與知名運動插畫家傑洛米跨界合作，推出「柔道跟輕艇」選手的LINE貼圖，其中楊勇緯的貼圖上寫下「專注」兩字，讓他直呼相當喜歡。

最近一款「柔道跟輕艇」選手的LINE貼圖，是柔道男神楊勇緯與輕艇金牌林雍傑跨界合作的LINE貼圖，除了希望透過貼圖增加這兩項運動的能見度外，更希望能讓喜愛運動的朋友們多一些社群通話上的風格展現。

楊勇緯說自己最喜歡「專注」的這張貼圖，因為畫得很有意境，也很能表現柔道的特色；而林雍傑則喜歡自己扛上輕艇的酷勁模樣，十分寫實有型。