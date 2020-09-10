高球／台中高爾夫協會成立 與花蓮結盟支持振興計劃

由選手家長請託前立法委員顏寬恒發起的台中市高爾夫協會於8日在興農球場成立，當天便與全台績效最優的花蓮縣高爾夫委員會結盟，希望藉助盟友成功的經驗，作為高爾夫基層扎根的典範，兩會也取得共識，將全力支持中華高協「高爾夫六年振興計劃」，打造中央與地方一條鞭的高爾夫推展體系。

中華高協主導的「高爾夫六年振興計劃」，包括「深根基層高爾夫扎根」、「厚植高爾夫選手訓練機制」、「提升高爾夫賽事價值」、「強化高爾夫國際交流」及「帶動高爾夫產業發展」等五大項，從地方的角度言，「深根基層高爾夫扎根」便成為啟動的第一步，因此顏寬恒強調，台中市高爾夫協會將結合家長與老師化身社區志工，以輪班方式，負責接送青少年投入訓練。同時在各級學校深耕播種，積極開辦高爾夫課程並增闢學校社團，讓更多高爾夫種子萌芽。

顏寬恒表示，目前花蓮已有30所國小、國中、高中成立校園高爾夫社團，未來他也將遵循花蓮模式，在既有的基礎上，以增加各級學校高爾夫社團為努力的目標。

花蓮縣高爾夫委員會去年改組至今，在主委黃冠欽領導、及總幹事國立東華大學教授楊昌斌銳意經營下，不斷地創造基層高球扎根紀錄，包括推動高爾夫社團學校比率全國第一、接受高爾夫課程教育的學童人數全國第一、參與教育部高爾夫擊準擊遠人數全國第一，是最支持中華高協的地方高球組織，也因此成為台中市高爾夫協會結盟的首選。

台中市高爾夫協會秘書長林家惠表示，花蓮縣高爾夫委員會去年5月改組後，推出新人新政，展現花蓮高爾夫新氣象，給地方人士很大的鼓舞，紛紛要求在地方經營有成的前立委顏寬恒出馬，帶頭推動高爾夫基層扎根，也因此促成台中市高爾夫協會的誕生，「花蓮高爾夫委員會是成功的典範，我們除了不定期向他們取經外，也將進行每年定期互訪交流，甚至輪流辦理青少年選手對抗賽，激勵青少年選手成長。」

台中市高爾夫協會8日成立大會冠蓋雲集，共有中華民國高爾夫協會理事長王政松、中國國民黨主席江啟臣、台中市體育局長李昱叡、TLPGA秘書長李明澐等人出席。