騎亮台灣首場19日開跑 張少熙揪民眾宜騎到雙園

體育署將於19日舉辦「最讚亮點自行車路線」首場領騎活動，署長張少熙揪百位民眾「宜騎到雙園」，從羅東運動公園一路往北騎到宜蘭運動公園旁的壯二鎮安廟，往返13公里多，以雙腳踩踏的車速去領略噶瑪蘭山水之美，兼顧運動健身與休閒觀光的樂趣。

今年6月透過網路票選出15條最讚亮點自行車路線，體育署為獲選優質亮點路線舉辦15場領騎活動，開放民眾報名體驗。首場領騎「揪一揪，宜騎到雙園」，報名踴躍，100個名額秒殺額滿。

該活動自羅東運動公園出發，沿途經過舊蘭陽大橋，飽覽美麗的宜蘭水田文化，騎行至壯二鎮安廟休憩，安排專人導覽地方歷史文化、推薦觀光景點、介紹在地美食，體驗蘭陽風光，享受騎乘樂趣。

雙園自行車道獲得體育署「前瞻基礎建設計畫─營造友善自行車道計畫」補助5千多萬元，今年7月完工啟用，全長約10公里，串連宜蘭縣兩大運動公園（羅東運動公園、宜蘭運動公園）的自行車道斷點，南北縱向連結宜蘭河、蘭陽溪自行車道，透過宜蘭市舊鐵道沿線空間及其周邊地區規劃再利用，已發展成為宜蘭縣另一亮麗新風貌景點，讓宜蘭縣自行車道整體路網之連結更趨完整。

體育署指出，台灣氣候宜人，希望民眾一起出門運動，不僅個人可透過運動健身，亦可支持運動產業的發展，推動運動觀光產業，一舉多得。體育署提醒參加領騎活動的民眾，務必全程戴上安全帽，出發前確實檢查自行車功能正常可運行，全程沿途重要路口或轉彎處，遵照交通號誌並依循領騎交管人員引導前進，確保人車安全。