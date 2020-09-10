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美力生活節10月引爆 林郁婷鼓勵女性運動實現自我

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
「Beauty Heroes美力生活節」將於10月31日在松山文創園區一號倉庫舉行。記者劉肇育／攝影
「Beauty Heroes美力生活節」將於10月31日在松山文創園區一號倉庫舉行。記者劉肇育／攝影

展逸國際企業旗下運動生活品牌BE HEROES首度拓展女性市場，將於10月31日在松山文創園區一號倉庫舉辦「Beauty Heroes美力生活節」，並在今天的記者會上邀請東奧拳擊國手林郁婷為活動站台，她透露在開始接觸拳擊運動後，一度受到親友的質疑，不過透過運動讓她學會奮發向上以及謙卑面對任何事物。

Beauty Heroes美力生活節將於10月31日舉行，在今天於女子微訓練基地F INFINITE舉辦體驗場，並由林郁婷與展逸國際企業董事長張憲銘分享運動生涯的故事以及透過運動所獲得的收穫。

其中林郁婷表示，自己是因為日本拳擊漫畫第一神拳才開始接觸拳擊運動，不過剛開始接觸時卻被身邊親友誤會為是一項暴力與打人的運動，不過她透露透過運動學會了奮發向上，並且謙卑的對待任何事物，「運動確實讓我的生活變得更加美好。」

而籃球員出身的張憲銘則表示，自己則是在參與團隊運動的過程中，發現了具有不錯的管理與溝通能力，成為他後來創業時的一大助力，而他與林郁婷也分別為自己寫下代表標籤「帥」與「拳力以赴」。

「Beauty Heroes美力生活節」以標籤製造所搗蛋計畫為主題，藉由說故事方式打造全新體驗氛圍，體驗內容以及訓練、瑜伽及舞蹈三大項目為基礎，從故事包裝、角色定位到場地佈置，活動細節將安排各式巧思與驚喜，帶來前所未有的主題運動體驗。

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