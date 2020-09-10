聽新聞
test
0:00 / 0:00

高球／登上世界第一 侯羽薔親謝中華高協與裙襬搖搖栽培

聯合新聞網 / 記者王樹衡／即時報導
新科世界業餘高爾夫球后侯羽薔(左)與姐姐羽桑(右)拜會中華高協理事長王政松(中)。 中華高協提供
新科世界業餘高爾夫球后侯羽薔(左)與姐姐羽桑(右)拜會中華高協理事長王政松(中)。 中華高協提供

王政松：台灣已培養出職業及業餘世界第一，證明高爾夫適合國人發展且具國際競爭力

甫登上世界業餘女子排名第一的我國高爾夫球員侯羽薔，日前在姊姊羽桑以及父母親的陪同下，前往中華民國高爾夫協會拜會，當面向理事長王政松感謝長期以來的栽培。

女子業餘世界排名制度是由制定國際高爾夫規則的英國R&A與美國高爾夫協會(USGA)在2011年6月創設。侯羽薔在今年9月2日超越了領先34週的法國球員胡森-布夏(Pauline Roussin-Bouchard)，而登上世界第一。這也是我國女子業餘高爾夫史上首次出現的世界第一；過去的曾雅妮雖然在職業時期獲得過世界第一的排名，但業餘時期這項制度尚未設立，無緣爭取。若加上男子球員潘政琮也曾在2013年6月登上男子業餘排名第一，至此我國男女業餘球員都已經完成世界第一的登頂成就。

侯羽薔（左二）及姐姐羽桑參加2015年在美國舊金山舉行的裙襬搖搖LPGA菁英賽賽前練習情形。
侯羽薔（左二）及姐姐羽桑參加2015年在美國舊金山舉行的裙襬搖搖LPGA菁英賽賽前練習情形。

秋節將近，侯家姊妹特別在父母親陪同下攜帶月餅來到中華高協，向理事長王政松致意，感謝歷來中華高協以及2012年起由王政松所創設的裙襬搖搖「逐夢盃」對於姊妹二人的培育之恩。

今年19歲、就讀美國亞歷桑納大學二年級的侯羽薔，在八歲時與姊姊羽桑一同在名將呂良煥的指導之下開啟了高球之路。成長過程中，同時受到中華高協以及裙襬搖搖的栽培，透過各項海內外的集訓、比賽提升戰力、廣開視野。侯羽薔去年到美國升學之後，在NCAA表現優異，今年4月間除入圍地位崇高的「安妮卡獎」最終3人決選名單，同時名列全美大學女子高爾夫最強一軍11人陣容，更獲頒該級別「年度新人王」頭銜，堪稱是我國歷來赴美升學球員最高成就。侯羽薔同時也獲得今年12月美國女子公開賽的參賽資格。

「沒有中華高協與裙襬搖搖長期以來的栽培，就沒有現在的我，」侯羽薔說。

侯羽薔與姐姐羽桑擁有相同的高爾夫成長歷程，都受到中華高協以及裙襬搖搖的提攜。侯羽薔提及，學習高爾夫不久就開始參加中華高協的月賽，2013年(未滿13歲)，因為在裙襬搖搖春季決賽中名列前茅，獲得選派赴美參加規模盛大的青少年世界錦標賽(Junior World Championships)，那是她第一次來到美國，整個視野一下子打開，後來又拜裙襬搖搖逐夢盃之賜，陸續去了幾次美國及澳洲培訓和參賽，如今能夠負笈美國、在大學校隊發展，都拜當年裙襬搖搖培育之賜。

登上世界業餘后座的侯羽薔，希望能把握業餘時光，在未來的賽事中力求表現。未來也希望有機會披上國家戰袍，參加奧運，為國爭光。

中華高協理事長王政松則期許兩姊妹持續努力，百尺竿頭，更進一步。

「台灣已培養出職業及業餘世界第一，證明高爾夫是一項非常適合國人發展且具有國際競爭力的運動項目，」王政松強調，國際間熱門的運動中，有利國人的項目實在少之又少，然而現階段憑藉高爾夫的優異表現得以進入美國大學發展的青少年，男女合計已逾30名，無論對於國人的生涯規劃以及提升國家的國際地位而言，高爾夫都具有他項運動無法取代的地位。

王政松指出，目前各主要國家18歲以下的青少年球員，韓國有6000多名，日本超過1萬名，中國有8萬名，而我國雖在國際間擁有舉足輕重的地位，但青少年球員人數僅有300餘位。中華高協近期力推「高爾夫六年振興計畫」，就是希望發展基層扎根，讓青少年球員在六年內成長至2000名，並透過訓練以及比賽提升整體的戰力，以重返昔日「台灣旋風」時期的榮耀。

目前我國青少年球員在業餘世界排名前50有：侯羽薔(1)、安禾佑(10)、侯羽桑(43)、以及曾彩晴(49)。

2013年夏天，裙襬搖搖球隊隊長邱鳳玉(後排左三)及基金會副執行長陳惠娟(後排左一)率隊赴美國參加青少年世界錦標賽，侯羽薔為當年選派選手。
2013年夏天，裙襬搖搖球隊隊長邱鳳玉(後排左三)及基金會副執行長陳惠娟(後排左一)率隊赴美國參加青少年世界錦標賽，侯羽薔為當年選派選手。

競爭力 升學 生涯規劃 韓國 月餅

相關新聞

高球／登上世界第一 侯羽薔親謝中華高協與裙襬搖搖栽培

王政松：台灣已培養出職業及業餘世界第一，證明高爾夫適合國人發展且具國際競爭力 甫登上世界業餘女子排名第一的我國高爾夫球員侯羽薔，日前在姊姊羽桑以及父母親的陪同下，前往中華民國高爾夫協會拜會，當面向理

北市頒「推動運動性平獎」 棒球女裁判劉柏君搶頭香

北市體育局昨舉辦「台北市運動有功團體及人員表揚典禮」，今年創全國之先，增設「推動運動性別平等獎」，獲獎人劉柏君是台灣首位...

網球／蠻牛回歸！納達爾羅馬名人賽復出

放棄美網衛冕的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），休息7個月的復出首站確定，他將參加下周義大利登場的羅馬名...

足球／轉播國小世界盃總決賽 真理大學學生受益良多

真理大學運動管理學系與運動資訊傳播學系約莫12名學生，在老師帶領下完成轉播108學年度國民小學足球世界盃賽事總決賽，由教...

全盲國手楊川輝扭雙腳還奪金 夢想帶妻兒看他再拿牌

北市體育局今舉行「運動有功團體及人員表揚典禮」，共有40名獲獎者。其中視障田徑國手楊川輝拿下「傑出運動選手獎」，不僅在2...

動滋券領取率達77％ 創17.5億元消費額

今天是9月9日體育節，教育部長潘文忠今主持教育部部務會報時表示，教育部體育署的動滋券有400萬民眾中籤，8月8日開始領取...

羽球／清晨盃10日開打 明星親子對抗賽麟洋配參戰

由中華民國羽球協會及中華民國全民羽球發展協會共同主辦的清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，將於10日至13日在台北體育館登場...

北市頒推動運動性別平等獎　劉柏君、台灣同運會雙獲獎

北市體育局今辦「台北市運動有功團體及人員表揚典禮」，今年更創全國之先，增設「推動運動性別平等獎」，由台灣同志運動發展協會...

高球／侯羽薔成業餘球后 感謝TLPGA賽事補積分

高球女將侯羽薔在上周登上世界業餘球后寶座，成為我國史上首位達成此里程碑的女子高球選手，而侯羽薔能夠登頂的關鍵就在於TLP...

動滋券創造2倍效益 潘文忠：運動是最好防疫

教育部長潘文忠今天表示，體育署發行的「動滋券」，領取已超過310萬人次，抵用金額超過新台幣8億元，實際交易則是17.5億...

法網／最多開放1.15萬人進場 球員將集中住宿兩家飯店

法國網球公開賽即將在27日揭幕，賽事總監佛蓋特今天說，為減少感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的風險...

鐵人三項／張團畯晉升鐵人奶爸 盼當後浪追隨者

我國鐵人三項好手張團畯在上個月喜迎愛女誕生晉升鐵人奶爸，他透露儘管這段時間與教練溝通後稍稍減少了訓練量，回家後也都會幫忙...

熱門新聞

NBA／季後賽朗多是真的 湖人戴維斯：我曾親身經歷

NBA／威廉斯宣佈退休 15年生涯薪資破一億美元

NBA／詹姆斯單節送四火鍋 佛蓋爾：就像超級英雄

NBA／朗多進入季後賽模式 主導湖人末節近8成得分

熱火壓著公鹿打 伊古達拉貢獻不容忽視

NBA／明年約滿離開公鹿？ 安戴托昆波：這不會發生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。