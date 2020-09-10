高球／登上世界第一 侯羽薔親謝中華高協與裙襬搖搖栽培

甫登上世界業餘女子排名第一的我國高爾夫球員侯羽薔，日前在姊姊羽桑以及父母親的陪同下，前往中華民國高爾夫協會拜會，當面向理事長王政松感謝長期以來的栽培。

女子業餘世界排名制度是由制定國際高爾夫規則的英國R&A與美國高爾夫協會(USGA)在2011年6月創設。侯羽薔在今年9月2日超越了領先34週的法國球員胡森-布夏(Pauline Roussin-Bouchard)，而登上世界第一。這也是我國女子業餘高爾夫史上首次出現的世界第一；過去的曾雅妮雖然在職業時期獲得過世界第一的排名，但業餘時期這項制度尚未設立，無緣爭取。若加上男子球員潘政琮也曾在2013年6月登上男子業餘排名第一，至此我國男女業餘球員都已經完成世界第一的登頂成就。

侯羽薔（左二）及姐姐羽桑參加2015年在美國舊金山舉行的裙襬搖搖LPGA菁英賽賽前練習情形。

秋節將近，侯家姊妹特別在父母親陪同下攜帶月餅來到中華高協，向理事長王政松致意，感謝歷來中華高協以及2012年起由王政松所創設的裙襬搖搖「逐夢盃」對於姊妹二人的培育之恩。

今年19歲、就讀美國亞歷桑納大學二年級的侯羽薔，在八歲時與姊姊羽桑一同在名將呂良煥的指導之下開啟了高球之路。成長過程中，同時受到中華高協以及裙襬搖搖的栽培，透過各項海內外的集訓、比賽提升戰力、廣開視野。侯羽薔去年到美國升學之後，在NCAA表現優異，今年4月間除入圍地位崇高的「安妮卡獎」最終3人決選名單，同時名列全美大學女子高爾夫最強一軍11人陣容，更獲頒該級別「年度新人王」頭銜，堪稱是我國歷來赴美升學球員最高成就。侯羽薔同時也獲得今年12月美國女子公開賽的參賽資格。

「沒有中華高協與裙襬搖搖長期以來的栽培，就沒有現在的我，」侯羽薔說。

侯羽薔與姐姐羽桑擁有相同的高爾夫成長歷程，都受到中華高協以及裙襬搖搖的提攜。侯羽薔提及，學習高爾夫不久就開始參加中華高協的月賽，2013年(未滿13歲)，因為在裙襬搖搖春季決賽中名列前茅，獲得選派赴美參加規模盛大的青少年世界錦標賽(Junior World Championships)，那是她第一次來到美國，整個視野一下子打開，後來又拜裙襬搖搖逐夢盃之賜，陸續去了幾次美國及澳洲培訓和參賽，如今能夠負笈美國、在大學校隊發展，都拜當年裙襬搖搖培育之賜。

登上世界業餘后座的侯羽薔，希望能把握業餘時光，在未來的賽事中力求表現。未來也希望有機會披上國家戰袍，參加奧運，為國爭光。

中華高協理事長王政松則期許兩姊妹持續努力，百尺竿頭，更進一步。

「台灣已培養出職業及業餘世界第一，證明高爾夫是一項非常適合國人發展且具有國際競爭力的運動項目，」王政松強調，國際間熱門的運動中，有利國人的項目實在少之又少，然而現階段憑藉高爾夫的優異表現得以進入美國大學發展的青少年，男女合計已逾30名，無論對於國人的生涯規劃以及提升國家的國際地位而言，高爾夫都具有他項運動無法取代的地位。

王政松指出，目前各主要國家18歲以下的青少年球員，韓國有6000多名，日本超過1萬名，中國有8萬名，而我國雖在國際間擁有舉足輕重的地位，但青少年球員人數僅有300餘位。中華高協近期力推「高爾夫六年振興計畫」，就是希望發展基層扎根，讓青少年球員在六年內成長至2000名，並透過訓練以及比賽提升整體的戰力，以重返昔日「台灣旋風」時期的榮耀。

目前我國青少年球員在業餘世界排名前50有：侯羽薔(1)、安禾佑(10)、侯羽桑(43)、以及曾彩晴(49)。