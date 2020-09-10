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國際奧會重申 東京奧運在安全環境下舉辦

中央社 / 東京10日綜合外電報導
國際奧會主席巴赫。 法新社
國際奧會主席巴赫。 法新社

原定今年登場的東京奧運因武漢肺炎疫情延至明年，國際奧會日前說，無論如何明年奧運都會如期舉行，不過國際奧會主席巴赫9日重申，要在安全的環境下才會舉辦東京奧運。

日本放送協會（NHK）報導，國際奧林匹克委員會（IOC）9日舉行線上理事會，會後巴赫（Thomas Bach）舉行記者會。

巴赫表示，未來幾週內將密集討論俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的防疫策略；對於明年是否如期舉辦東奧，將繼續遵守既定原則，也就是所有的相關人員都在安全的環境下，明年夏天才會舉辦東京奧運。

路透社報導，巴赫表示，儘管各項賽事組織工作，例如國際觀眾或資格賽時程等等，都須於賽前數個月前拍辦定案，但這些時程的期限仍未定。

「我們將會於奧運登場前的某個時間點做出相關決定，但目前我沒有立場給諸位一個具體答案。我們不知道明天世界會如何演變。」

巴赫說：「局勢每天都在改變，端看世界各地不同旅遊限制就知道，而這正是影響我們籌備的例子之一。」

他表示，快篩進度、疫苗研發直到明年都會扮演關鍵角色，也會影響東奧計畫。

巴赫的說法，明顯比國際奧會副主席柯茲（JohnCoates）保守許多。柯茲日前接受法新社訪問時說，「無論屆時還有沒有2019冠狀病毒疾病，奧運都會在明年7月23日開幕。」

柯茲當時表示，明年的奧運將會是一場「征服新型冠狀病毒的奧運」。

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