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網球／蠻牛回歸！納達爾羅馬名人賽復出

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
納達爾。 路透
納達爾。 路透

放棄美網衛冕的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），休息7個月的復出首站確定，他將參加下周義大利登場的羅馬名人賽，從最擅長的紅土賽季回歸職業網壇。

生涯9度在羅馬登頂的納達爾表示，這場賽事對自己十分特別，「就算是今年也如此，所以這會成為我經過長時間休息後的第一場比賽。」羅馬名人賽原本5月進行，受新冠肺炎疫情影響到9月14日才登場。

納達爾因新冠肺炎疫情考量，本周美網並沒參賽，他前一度出賽紀錄已是今年2月，當時他摘下墨西哥阿卡普科（Acapulco）公開賽金盃。

世界前20的男單選手共有19人在羅馬名人賽參賽名單，包括美網第四輪遭判失格的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），唯一缺席的是膝蓋動刀的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）；羅馬賽是ATP和WTA合辦賽事，目前女單前10有9人與會，缺席的是澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）。

芭蒂昨天已宣布，考量旅行增加的染疫風險，她不會到歐洲參賽，也確定放棄挑戰法網衛冕。

羅馬網賽將閉門舉行，沒有門票收入下，賽事獎金比去年減少4成，義大利往協主席比納希（Angelo Binaghi）表示，協會財務損失巨大，「像其他比賽一樣，取消賽事其實對經濟上更有意義。」他希望ATP能准許今年增設一場賽事，讓義大利網協10月在薩丁尼亞再辦一場比賽。

美網 納達爾 芭蒂

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