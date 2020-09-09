足球／轉播國小世界盃總決賽 真理大學學生受益良多

真理大學運動管理學系與運動資訊傳播學系約莫12名學生，在老師帶領下完成轉播108學年度國民小學足球世界盃賽事總決賽，由教育部體育署委託真理大學轉播的108學年度國小足球賽事，全國共計有431隊經各區預賽、複賽，最後男女各選出8隊進入全國總決賽。

非常巧合的是，今年男子與女子的冠軍得主皆由中部的學校囊括，男子冠軍由台中清水國小奪冠，女子組的冠軍由南投水里國小獲取，這場賽事日前在台北市立田徑場舉行，礙於疫情的關係，因此只有賽事相關人員才可進入會場，但每支隊伍仍然傾全力為冠軍而戰。

此次的轉播賽事由真理學大學觀光休閒與運動學院鄭俊傑院長、運動管理學系陳志成主任與運動資訊傳播學系陳明耀主任負責籌畫、訓練與現場指導，負責轉播的學生藉由日常課堂所學與實務應用相結合，藉此培養真大學生運動賽事的製播能力與增進對運動賽事規則的理解。

負責帶領真大學生現場轉播的鄭俊傑院長表示：「為了因應數位化時代，本校陸續購買相關傳播設備，這些設備平常除了教學使用外，也會應用於學校個大大小小的運動賽事讓學生進行練習。」

此次賽事由真大運資傳系王緒儒負責導播的任務、張家華負責賽事播報、沈茗柯負責賽事攝影的工作， 王緖儒在賽後開心地表示：「我終於順利完成這個任務，很感謝師長課堂的教導，再加上實務操作的機會的確幫助我成功完成這場賽事的播送， 也讓我增加對數位傳播器材的理解與認識。」