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全盲國手楊川輝扭雙腳還奪金 夢想帶妻兒看他再拿牌

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
視障田徑國手楊川輝拿下「傑出運動選手獎」。記者趙宥寧／攝影
視障田徑國手楊川輝拿下「傑出運動選手獎」。記者趙宥寧／攝影

北市體育局今舉行「運動有功團體及人員表揚典禮」，共有40名獲獎者。其中視障田徑國手楊川輝拿下「傑出運動選手獎」，不僅在2018年亞周帕拉運動會以跳遠5公尺90秒拿下銅牌殊榮，也曾在北京田徑公開賽「負傷」打破亞洲紀錄奪金，現在他最大的目標，希望能帶著太太、孩子到2021東京帕運會場上，看自己寫下另一個生命奇蹟。

楊川輝7歲那年，一覺醒來就再也看不見光，後來被診斷為視神經萎縮，但被挖掘體育長才，國小參加身心障礙全國賽，分別拿下100公尺第三名跟400公尺第一名，國中開始被教練帶去田徑隊訓練，訓練到大學參加全國賽，一路拚博到現在。

楊川輝是比視障跳遠，他提到，這種比賽中只要不小心就會跳出沙坑外，也常會跑錯方向導致受傷，過去也聽過教練說，「有選手第一跳破世界紀錄，第二跳卻因沒抓好方向而下肢癱瘓。」

楊川輝今年30歲，育有2個年幼孩子，在有家庭的狀況下，他坦言確實會擔心因比賽受傷。2016年他參與里約帕林匹克運動會獲得第四名，原想說比完後就要退休，為了家計跟生活，楊川輝開設按摩工作室，常從早忙到晚，後來在妻子跟教練鼓勵下，他復出訓練，更在2018年參與北京田徑公開賽，一舉打破亞洲紀錄。

在北京公開賽中還有意外插曲，楊川輝說，當時前兩跳沒進沙坑，分別扭傷左腳和右腳，當下教練也知他腳傷，要他不用再勉強，但他想起國家對他的栽培，也想起教練、家人的付出，第三跳時他奮力一搏，帶傷打破亞洲紀錄。

眼前將迎戰2021年東京帕林匹克運動會，目前楊川輝都在台中練習，平均一周練4天，一天練習2到4小時，也會帶著太太、小孩一起來，當作出外郊遊，現在他最大的目標就是帶著太太、孩子去東京看他比賽，拿好成績為國爭光，也會當做是最後一場比賽來拚。

田徑 帕運

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