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羽球／清晨盃10日開打 明星親子對抗賽麟洋配參戰

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
邁入第49屆的清晨盃羽球賽將於10日至13日在台北體育館舉行。圖／中華民國全民羽球發展協會提供
邁入第49屆的清晨盃羽球賽將於10日至13日在台北體育館舉行。圖／中華民國全民羽球發展協會提供

由中華民國羽球協會及中華民國全民羽球發展協會共同主辦的清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，將於10日至13日在台北體育館登場，該賽事已連續舉辦49年從不間斷，參賽人數從第一屆的數十人至去年已增加至將近4000人，而今年受到疫情影響下仍將有2800人參賽。

清晨盃自民國61年由「羽球之父」吳文達先生創辦，之後每年舉辦一次，交棒給第二代吳俊彥先生，再交棒給第三代吳宜倫女士，今年賽事受到疫情影響，從原本預定四月份舉辦的賽事延期至九月，因許多國家尚未解封，多數國外選手也因此無法參與而導致參賽人數下降至2800人，但今年仍有十個國家參賽，多數為居住在台的外國選手。

儘管參賽人數不及過往，但清晨盃仍是國內最具規模且歷史最悠久的羽球業餘比賽。本賽事設立分組、分齡共超過180組不同的組別，除了一般組的單雙打，還有家庭組別的夫妻組、親子組、祖孫組並為年長者設計加歲組及三對三（3P）的比賽。為了讓賽事更加精彩，今年專業組首度開放給現役選手參加，目前世界排名第七台灣第一的黃金男雙王齊麟／李洋及許多排名賽前幾名的選手也都報名參賽。

今年很特別的是主辦單位規劃了一場明星親子對抗賽，邀請了幾位台灣球星和羽球新秀搭配父母親一起出賽，明星親子對抗賽六組陣容名單如下：

王齊麟／王偉建（父）

李洋／李峻淯（父）

陳宏麟／黃昭琴（母）

楊博涵／楊英哲（父）

李佳豪／陳曉莉（母：前台灣女子單打冠軍國手）

陳子睿（109年新晉升甲組球員）／吳宜倫（母：中華民國全民羽球發展協會理事長）

對於本屆清晨盃的賽事，身兼中華民國羽球協會副理事長也是退役國手的現任全民羽協理事長吳宜倫表示，清晨盃羽球賽，屢屢創下多項創新紀錄，今年雖然受到疫情影響，但不希望連續舉辦40多年的比賽因此而中斷，明年清晨盃將邁入第50周年，伴隨台灣羽球發展史半個世紀，對於台灣羽球運動的推廣，清晨盃功不可沒。

羽球 李佳豪

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