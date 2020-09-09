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北市頒推動運動性別平等獎　劉柏君、台灣同運會雙獲獎

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市體育局今辦「台北市運動有功團體及人員表揚典禮」。記者趙宥寧／攝影
台北市體育局今辦「台北市運動有功團體及人員表揚典禮」。記者趙宥寧／攝影

北市體育局今辦「台北市運動有功團體及人員表揚典禮」，今年更創全國之先，增設「推動運動性別平等獎」，由台灣同志運動發展協會與劉柏君獲獎。劉柏君是台灣首位女性國際級棒球裁判，現創立台灣女子棒球運動推廣協會，希望打破運動性別框架；台灣同志運動發展協會（簡稱台灣同運會）則與北市府合作，成功爭取2021亞洲同志運動會主辦權，屆時將有3000位選手來台，現在目標則要拿下2026年世界同志運動會主辦權。

劉柏君從小就是棒球迷，國中小想參加棒球隊卻頻受阻，不少人也告訴她，女生去打壘球就好，當下她也不懂反抗，直到升高中後，劉柏君開始當隊輔陪小孩打棒球，卻常在場旁邊看邊罵，氣裁判判決不公，這也讓她決心投入裁判領域，她堅定地說「認真打球的球員值得一場公平球賽」。

後來她查找資料，參加裁判研習課程，成為國內首位獲得中華民國棒球協會認證的女性裁判，卻飽受性別歧視，曾有前輩告訴她「女生不適合」，要她去當記錄，或去當壘球裁判，甚至有球隊教練不叫她的名，而是稱「那個查某」，她想當棒球主審，竟有人告訴她「主審裝備不是給女人穿的」。

但劉柏君仍堅持到底，就連女性生理期，她也負痛上場，前兩年去美國擔任比賽裁判時左手受傷，忍痛兩周後，賽後檢查竟是骨折，她不甘被說有特權，仍帶傷上陣，堅持要站到底，現在她成立女子棒球協會，也獲得推動運動性平獎，但她認為，真正的性別平等，是要尊重不同性別的選擇，女生可以打棒球、男生也可以打壘球。

台灣同志運動發展協會理事長楊智群今也在現場致詞，雖然2019年同婚專法通過，法律面趨近平等，但社會仍有許多隊同志、性少數群體不友善的聲音，也知道法律保障只是邁向平等第一步，必須和政府、社會一同向前。

楊智群說，明年將在北市舉辦亞洲同志運動會，將是2019年同婚專法通過後，台灣再度以性別友善高度，受各國關注。他也提到，現在國外疫情嚴峻，台灣若能如期舉行，讓各國運動員來台發光發熱，勢必更振奮人心。

楊智群也提到，社會對同志友善態度，也影響同志運動員的處境，比如在求學階段，若同儕、教練不具性平意識，極可能扼殺有潛力的未來選手；也有運動員擔心出櫃影響企業贊助機會，因而自我審查。楊智群說，希望藉亞洲主辦機會，能與北市共同推動性平環境，目前正努力爭取2026世界同志運動會主辦權，希望在亞洲同運基礎上，為台灣爭取第二個大型賽會，民間力量有限，也希望市府能協助，以首善之都視野拿下主辦權。

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