高球／侯羽薔成業餘球后 感謝TLPGA賽事補積分

高球女將侯羽薔在上周登上世界業餘球后寶座，成為我國史上首位達成此里程碑的女子高球選手，而侯羽薔能夠登頂的關鍵就在於TLPGA賽事在疫情期間仍如期辦理，讓她積分大有斬獲，這也讓她在今天前往拜會台灣女子職業高爾夫協會時，特別感謝協會與理事長劉依貞的提攜與努力促成國內賽事取得世界積分。

侯羽薔去年進入美國亞歷桑納大學，在美國大學賽事中表現優異，世界積分續有成長，但今年三月初以後，美國的大學賽事受新冠肺炎疫情影響為之中斷，侯羽薔的業餘積分也跟著停滯，直到八月間連續參加三場TLPGA所舉辦的賽事中國信託女子公開賽、綠林慈善盃、以及貞歡喜未來賽，並且都有不錯表現，讓她一舉登上業餘球后寶座。

在今天與姊姊侯羽桑以及父母親的陪同下前往台灣女子職業高爾夫協會拜會時，侯羽薔也特別感謝理事長劉依貞過去對她的提攜，「沒有當年劉理事長的努力，讓台灣賽事能夠取得世界積分，今天這項世界排名第一的地位就不會這麼快來到。」

TLPGA理事長劉依貞則感慨的表示，「一切都值得了。」早在劉依貞第一個任期時，就感覺世界積分的重要，決心推動台灣賽事進入世界積分體系。最後花了三年的工夫，才在2014年的7月大功告成，而世界積分除了嘉惠職業球員，還在4年後的今天催生了一位業餘球后，則是當初始料未及的。

劉依貞指出，身為女子職業協會理事長，她對於業餘和職業球員都一樣關心，因為業餘球員最終也將會轉入職業。侯家姊妹擁有不錯的資質以及養成背景，祝福她們在高爾夫的道路上持續努力，未來能夠更上一層樓，為自己和國家爭光。