法網／防疫至上 所有參加法網球員集中住宿兩家飯店

法國網球公開賽即將在27日揭幕，賽事總監佛蓋特今天說，為減少感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的風險，所有參賽球員集中住宿兩家飯店，「沒有例外」。

本屆法網預計持續至10月11日，佛蓋特（GuyForget）同時宣布，原本打算賽事期間球場每天開放2萬名觀眾入場，如今改為僅容許1萬1500人。

目前法國政府頒布的法規仍限制，公眾集會不得超過5000人。

法網的比賽場地將分隔成3個「各自獨立」區域，彼此之間不相連。

其中中央球場（Philippe Chatrier Court）與蘇珊蘭格倫球場（Suzanne Lenglen Court）容納觀眾不得超過5000人，西蒙妮馬紹球場（Simonne Mathieu）僅限於1500人。外圍球場不售票。

為期15天的賽程，預估觀眾總數不到15萬，大概只有去年52萬人的略超過1/4。

佛蓋特說，所有球員抵達隨即接受檢測，一旦首次檢測結果呈陰性反應，立即可拿到他們的識別證。

他表示，第2次檢測將在72小時內執行，然後根據球員在賽程的進展，每隔5天檢測一次。