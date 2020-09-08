鐵人三項／張團畯晉升鐵人奶爸 盼當後浪追隨者

我國鐵人三項好手張團畯在上個月喜迎愛女誕生晉升鐵人奶爸，他透露儘管這段時間與教練溝通後稍稍減少了訓練量，回家後也都會幫忙老婆打理家事和照顧小孩，但目標仍是擺在自我超越上，尤其在國內鐵人三項年輕好手備出的情況下，他也表示不希望成為被後浪推倒的前浪，而是成為後浪的追隨者。

張團畯與老婆、前游泳好手陳佩筠在上月初迎接愛女誕生，剛晉升奶爸的他也相當樂於人生新角色，每天回家後也都會幫忙老婆打理家事與小孩，「現在回家後就是抱著小朋友抱到她睡著，每天都覺得很開心。」

儘管仍沈浸在迎接愛女的喜悅之中，但張團畯並未因此疏於訓練，在與教練商量後從每周訓練26到28小時減少到20小時，希望在疫情逐漸趨緩的情況下，隨時做好出賽的準備，「今年疫情剛開始的時候有點失去目標，因為都沒有比賽可以比，但我總是告訴自己要隨時做好準備，當比賽恢復以後隨時都能上陣。」

在目前奧運積分已經凍結的情況下，張團畯透露在明年三月重新開放積分到五月底截止前，將會盡可能的參賽爭取奧運門票，「我今年初的時候排名大概在130名左右，在每一個國家有參賽人數限制下，基本上前100名就有機會。」

對於近年來國內鐵人界人才輩出，身為指標性選手的張團畯也透露不會將其當作壓力而是動力，「大家都說長江後浪推前浪，但我覺得在鐵人圈是後浪追著前浪，前浪要成為後浪的追隨目標，我希望能夠帶著他們往更好的成績前進。」