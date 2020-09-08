法網／每場開放5千人進場 小威質疑球員為何要隔離

法網公開賽主辦單位7日表示，即使法國新冠病例越來越多，本月底舉行的大滿貫賽事仍將開放觀眾進場。

主辦單位公布了這項傳統紅土賽事的健康規定。自5月延後舉辦的法網將於9月27日在巴黎西部的Roland Garros舉行。

法網主席朱迪切利（Bernard Giudicelli）說：「自從國際巡迴賽重啟以來，法網將是第一個開放觀眾的比賽。」不過參賽球員被限制必須待在指定的2家酒店中。

正在禁止觀眾進場的美網公開賽揮拍的小威（Serena Williams）和莎卡瑞（Maria Sakkari），質疑為何法網允許球迷進場，但球員們必須遭到隔離。

小威說：「如果球迷可以進場，那麼我們應該也可以待在其他地方。」「這真是太有趣了，球員必須受限，但球迷不必。」

不過小威和莎卡瑞對開放球迷沒有意見，只是想向法網主辦單位了解更多有關「球員如何受到保護」的訊息。

莎卡瑞指出，「開放觀眾卻讓我們被隔離？對我來說，這很不合理。」「我個人覺得，開放球迷進場讓人震驚。」

根據最新的政府規定，在巴黎等地區，公眾群集人數最多只有5000人，法網主辦單位據此設定球迷進場上限。原本預期每場球賽開放50-60%觀眾，相當於2萬人；但現在決定在進行賽事的3個球場每場觀眾上限為1500人至5000人不等。

進場觀眾須強制佩戴口罩，而參加比賽的所有球員都必須通過新冠病毒測試，才能進入隔離區。