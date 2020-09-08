後疫情亞洲台灣首場國際鐵人賽 2020 IRONMAN周六登場

後疫情時代亞洲第一場，也是台灣第一場國際鐵人賽 2020 IRONMAN 70.3 Taiwan 12日起一連2天在台東登場，今年參賽人數因疫情影響雖僅1千餘人，但還有來自美國的華僑蕭昱為參賽，提前來台隔離檢疫14天。

主辦單位表示，蕭昱是第一次在台灣比賽，他在世界各地IRONMAN的最佳成績為全馬2時26分5秒、半馬1時10分16 秒、全程超鐵226公里8時49分0秒、半程超鐵 113公里4時0分23 秒，他目前是華人全程超鐵紀錄保持人；去年台灣半程超鐵113公里紀錄是3小時58分。

主辦單位指出，蕭昱半程超鐵與台灣紀錄只差兩分鐘，蕭昱這次來台灣參賽，將和台灣「鐵人一哥」謝昇諺同場競技，兩人有可能在周日為台灣再創賽道新紀錄。

配合2020 IRONMAN 70.3 Taiwan賽事，台東縣警局將在12及13日兩天，在台東森林公園活水湖畔周邊道路實施交通管制提醒用路人注意。

2016年首度將台東納入IRONMAN 70.3全球標準賽道，台東就在2017年成為全球鐵人票選最想參加的比賽場地第三名，一連年獲得國際選手肯定，去年參賽選手多達5千餘人，今年2020 IRONMAN 70.3 Taiwan賽事原定3月舉辦，因新冠疫情影響順延到今年9月12日及13日舉行，很多國家選手無法來台東，但還是十1500餘位在台27國外籍選手與台灣一哥謝昇諺等報名參選， 賽事依然精采可期。

主辦單位表示，今年賽事由LEXUS冠名贊助；12日上午將進行亞洲唯一的全女子Liv Iron Girl 鐵人賽51.5公里標準組賽事，隨後進行IRONKIDS 台東國際小鐵人賽；13日則是重頭戲IRONMAN 70.3半程113公里超級鐵人賽。

主辦單位表示，IRONMAN 70.3世錦賽明年將在美國猶他州的聖喬治舉辦，這次鐵人們齊聚台東除爭取自身榮譽，也將角逐「2020 IRONMAN 70.3 World Championship」世界錦標賽的40個參賽資格。