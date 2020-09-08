快訊

華為余承東：鴻蒙手機最快明年出 有80％安卓水準

王金平：蔡總統不希望擦槍走火 國民黨需扮重要角色

後疫情亞洲台灣首場國際鐵人賽 2020 IRONMAN周六登場

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
2020 IRONMAN 70.3 Taiwan賽事13日在台東進行113公里半程超級鐵人賽事，華人全程超鐵紀錄保持人蕭昱（左）將與台灣「鐵人一哥」謝昇諺（右）爭雄。記者羅紹平／翻攝
2020 IRONMAN 70.3 Taiwan賽事13日在台東進行113公里半程超級鐵人賽事，華人全程超鐵紀錄保持人蕭昱（左）將與台灣「鐵人一哥」謝昇諺（右）爭雄。記者羅紹平／翻攝

後疫情時代亞洲第一場，也是台灣第一場國際鐵人賽 2020 IRONMAN 70.3 Taiwan 12日起一連2天在台東登場，今年參賽人數因疫情影響雖僅1千餘人，但還有來自美國的華僑蕭昱為參賽，提前來台隔離檢疫14天。

主辦單位表示，蕭昱是第一次在台灣比賽，他在世界各地IRONMAN的最佳成績為全馬2時26分5秒、半馬1時10分16 秒、全程超鐵226公里8時49分0秒、半程超鐵 113公里4時0分23 秒，他目前是華人全程超鐵紀錄保持人；去年台灣半程超鐵113公里紀錄是3小時58分。

主辦單位指出，蕭昱半程超鐵與台灣紀錄只差兩分鐘，蕭昱這次來台灣參賽，將和台灣「鐵人一哥」謝昇諺同場競技，兩人有可能在周日為台灣再創賽道新紀錄。

配合2020 IRONMAN 70.3 Taiwan賽事，台東縣警局將在12及13日兩天，在台東森林公園活水湖畔周邊道路實施交通管制提醒用路人注意。

2016年首度將台東納入IRONMAN 70.3全球標準賽道，台東就在2017年成為全球鐵人票選最想參加的比賽場地第三名，一連年獲得國際選手肯定，去年參賽選手多達5千餘人，今年2020 IRONMAN 70.3 Taiwan賽事原定3月舉辦，因新冠疫情影響順延到今年9月12日及13日舉行，很多國家選手無法來台東，但還是十1500餘位在台27國外籍選手與台灣一哥謝昇諺等報名參選， 賽事依然精采可期。

主辦單位表示，今年賽事由LEXUS冠名贊助；12日上午將進行亞洲唯一的全女子Liv Iron Girl 鐵人賽51.5公里標準組賽事，隨後進行IRONKIDS 台東國際小鐵人賽；13日則是重頭戲IRONMAN 70.3半程113公里超級鐵人賽。

主辦單位表示，IRONMAN 70.3世錦賽明年將在美國猶他州的聖喬治舉辦，這次鐵人們齊聚台東除爭取自身榮譽，也將角逐「2020 IRONMAN 70.3 World Championship」世界錦標賽的40個參賽資格。

世錦賽 喬治

延伸閱讀

影／BMW M2 CS Vs. Jaguar F-Type！賽道上哪輛比較快？

F1／包括土耳其在內增加4場賽事！2020 F1賽季將來到17場比賽

貝魯特大爆炸 護士隻身救下3名嬰兒

售價21990元起？華碩ZenFone 7將加入潛望式長焦鏡頭 補足前代遺憾

相關新聞

足球／姆巴佩染新冠肺炎 法國隊傷大將

巴黎聖日耳曼足球俱樂部上周才傳出6名球員確診新冠肺炎，本周法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappe）也確定染疫，他...

網球／疫情怕怕 球后芭蒂放棄法網衛冕

考量新冠肺炎疫情放棄美網，澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）今天再宣布，月底登場的法網也不會與會，放棄...

鐵人三項／梅花湖錦標賽將登場 馬英九挑戰半程賽

邁入第13屆的梅花湖全國鐵人三項將在9月19日、20日於宜蘭冬山鄉梅花湖風景區舉行，今年不僅亞運國手張團畯、張嘉家與鐵人...

後疫情亞洲台灣首場國際鐵人賽 2020 IRONMAN周六登場

後疫情時代亞洲第一場，也是台灣第一場國際鐵人賽 2020 IRONMAN 70.3 Taiwan 12日起一連2天在台東...

PGA／頭號種子封關站奪冠 強森賺進4億獎金

帶著5桿優勢挑戰聯邦盃季後賽封關站巡迴錦標賽金盃，美國好手強森（Dustin Johnson）戰勝緊張，全場抓下4隻小鳥...

標槍／德國選手Johannes Vetter 只差世界紀錄 72 公分！

德國選手 Johannes Vetter 在週日（9/6）擲出了 97.76 公尺的驚人紀錄（圖片來源：World Athletics） 「當你擲出一個絕佳的成績時，你的身體可以感受到！」

用生命支持運動 新北市體育有功頒獎

身為戰神身障棒球隊領隊，潘瑋杰爲身障選手找到出口 7日晚間新北市政府舉辦「109年體育有功表揚頒獎典禮」，會場入口處布置大面選手牆，宣告110 年全國運動會在新北，市長侯友宜親臨現場頒獎，不僅肯

足球／「J羅」與英超艾佛頓簽下2年約 轉會費2000萬英鎊

英超艾佛頓足球俱樂部（Everton）今天表示，已與哥倫比亞足球明星「J羅」羅德里格斯（James Rodriguez）...

國際奧會：明年東奧如期舉辦

原本今年就要當登場的東京奧運，因新冠肺炎疫情延期一年，成史上第一個延期奧運，如今疫情雖不見趨緩跡象，不過國際奧會（ＩＯＣ...

83歲柔道大師謝貴美男 作育1500英才仍不停歇

新北市府今晚舉辦「109年體育有功表揚頒獎典禮」，由新北市長侯友宜頒發傑出運動員、傑出教練，以及推廣體育有功人員、機關團...

IOC副主席談東京奧運 堅稱有無疫情都會如期舉行

國際奧會副主席柯茲今天告訴法新社，已經因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延到2021年的東京奧運，不管疫情...

自行車／難忘的第十屆中央山脈極致挑戰 Day 2

第十屆超越顛峰 中央山脈極致挑戰 Day 2：8/22(六) 路線：武陵→ 梨山→大禹嶺→台14甲→武嶺→翠峰→埔里→經典大飯店范特奇堡 AM 6:00出發 (AM5:30寄行李，蓋出發章)

熱門新聞

日職／巨人又出手連澤村都送走 陽岱鋼是下一個？

NBA／喬治雷納德一攻一守 快艇逆轉金塊重奪系列領先

NBA／綠衫軍率先聽牌 暴龍慘寫系例賽最低得分

火箭三分雨雖瘋狂 湖人靠陣容變小贏球才厲害！

中職／王勝偉下二軍為總冠軍戰準備 雷艾斯將上一軍

NBA／第四節帶動湖人反擊 詹姆斯：保持侵略性

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。