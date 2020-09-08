快訊

華為余承東：鴻蒙手機最快明年出 有80％安卓水準

王金平：蔡總統不希望擦槍走火 國民黨需扮重要角色

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鐵人三項／梅花湖錦標賽將登場 馬英九挑戰半程賽

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
第13屆梅花湖全國鐵人三項將在9月19日、20日於宜蘭冬山鄉梅花湖風景區舉行。記者劉肇育／攝影
第13屆梅花湖全國鐵人三項將在9月19日、20日於宜蘭冬山鄉梅花湖風景區舉行。記者劉肇育／攝影

邁入第13屆的梅花湖全國鐵人三項將在9月19日、20日於宜蘭冬山鄉梅花湖風景區舉行，今年不僅亞運國手張團畯、張嘉家與鐵人新星兄妹潘子易、潘昱婷將參賽外，前總統馬英九也將第四度挑戰半程賽。

今年梅花湖鐵人三項除了小鐵人、鐵搭擋（大人路跑2.2公里、小孩自行車5公里、雙人路跑2.2公里）、標準賽、半程賽、半程接力賽外，更新增了水陸兩項與水陸兩項接力賽，希望讓所有參賽者都能樂在其中、挑戰極限。

其中6月中才在國手選拔賽中稱王封后的鐵人兄妹檔潘子易、潘昱婷將參賽，兩人目標將是站上2021年亞洲沙灘運動會鐵人三項頒獎台，而亞運國手張團畯與張嘉家也將在睽違多時後再度出賽，並期待成為鐵人界學弟妹的追隨典範。

其中張嘉家在今年2月前往普吉島移訓後，原本預計將參加三月的台南安平鐵人賽，不過回國後隨即收到賽事因為疫情停辦的消息，且接下來幾個月也都未能再參賽，讓她直言訓練一度失去目標，「我從去年11月後就沒有再比賽，直到今年6月的國手選拔才再度出賽，等於休超過半年的時間，從來沒有休息過那麼久。」

不過張嘉家也利用這段時間放慢訓練步調，並且將繼1月的渣打馬拉松後，於年底的台北馬拉松再一次挑戰全馬賽事，「前一段時間訓練就沒有把自己逼得那麼緊，直到國手選拔前一個月才重新上緊發條，接下來也還會有一些國內的賽事會參加，慢慢調回訓練步調。」

鐵人三項 亞運

延伸閱讀

新兩岸論述難吸引年輕人？馬英九：難道要中共開記者會

40年前沒瘦肉精 馬英九酸王定宇：他常常搞不清楚

留美時「週週吃美豬」？馬辦：當年沒有萊克多巴胺

王定宇指馬英九認真推美牛豬 馬辦酸：大腦是個好東西

相關新聞

足球／姆巴佩染新冠肺炎 法國隊傷大將

巴黎聖日耳曼足球俱樂部上周才傳出6名球員確診新冠肺炎，本周法國足球明星姆巴佩（Kylian Mbappe）也確定染疫，他...

網球／疫情怕怕 球后芭蒂放棄法網衛冕

考量新冠肺炎疫情放棄美網，澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）今天再宣布，月底登場的法網也不會與會，放棄...

鐵人三項／梅花湖錦標賽將登場 馬英九挑戰半程賽

邁入第13屆的梅花湖全國鐵人三項將在9月19日、20日於宜蘭冬山鄉梅花湖風景區舉行，今年不僅亞運國手張團畯、張嘉家與鐵人...

後疫情亞洲台灣首場國際鐵人賽 2020 IRONMAN周六登場

後疫情時代亞洲第一場，也是台灣第一場國際鐵人賽 2020 IRONMAN 70.3 Taiwan 12日起一連2天在台東...

PGA／頭號種子封關站奪冠 強森賺進4億獎金

帶著5桿優勢挑戰聯邦盃季後賽封關站巡迴錦標賽金盃，美國好手強森（Dustin Johnson）戰勝緊張，全場抓下4隻小鳥...

標槍／德國選手Johannes Vetter 只差世界紀錄 72 公分！

德國選手 Johannes Vetter 在週日（9/6）擲出了 97.76 公尺的驚人紀錄（圖片來源：World Athletics） 「當你擲出一個絕佳的成績時，你的身體可以感受到！」

用生命支持運動 新北市體育有功頒獎

身為戰神身障棒球隊領隊，潘瑋杰爲身障選手找到出口 7日晚間新北市政府舉辦「109年體育有功表揚頒獎典禮」，會場入口處布置大面選手牆，宣告110 年全國運動會在新北，市長侯友宜親臨現場頒獎，不僅肯

足球／「J羅」與英超艾佛頓簽下2年約 轉會費2000萬英鎊

英超艾佛頓足球俱樂部（Everton）今天表示，已與哥倫比亞足球明星「J羅」羅德里格斯（James Rodriguez）...

國際奧會：明年東奧如期舉辦

原本今年就要當登場的東京奧運，因新冠肺炎疫情延期一年，成史上第一個延期奧運，如今疫情雖不見趨緩跡象，不過國際奧會（ＩＯＣ...

83歲柔道大師謝貴美男 作育1500英才仍不停歇

新北市府今晚舉辦「109年體育有功表揚頒獎典禮」，由新北市長侯友宜頒發傑出運動員、傑出教練，以及推廣體育有功人員、機關團...

IOC副主席談東京奧運 堅稱有無疫情都會如期舉行

國際奧會副主席柯茲今天告訴法新社，已經因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延到2021年的東京奧運，不管疫情...

自行車／難忘的第十屆中央山脈極致挑戰 Day 2

第十屆超越顛峰 中央山脈極致挑戰 Day 2：8/22(六) 路線：武陵→ 梨山→大禹嶺→台14甲→武嶺→翠峰→埔里→經典大飯店范特奇堡 AM 6:00出發 (AM5:30寄行李，蓋出發章)

熱門新聞

日職／巨人又出手連澤村都送走 陽岱鋼是下一個？

NBA／喬治雷納德一攻一守 快艇逆轉金塊重奪系列領先

NBA／綠衫軍率先聽牌 暴龍慘寫系例賽最低得分

火箭三分雨雖瘋狂 湖人靠陣容變小贏球才厲害！

中職／王勝偉下二軍為總冠軍戰準備 雷艾斯將上一軍

NBA／第四節帶動湖人反擊 詹姆斯：保持侵略性

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。