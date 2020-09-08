鐵人三項／梅花湖錦標賽將登場 馬英九挑戰半程賽

邁入第13屆的梅花湖全國鐵人三項將在9月19日、20日於宜蘭冬山鄉梅花湖風景區舉行，今年不僅亞運國手張團畯、張嘉家與鐵人新星兄妹潘子易、潘昱婷將參賽外，前總統馬英九也將第四度挑戰半程賽。

今年梅花湖鐵人三項除了小鐵人、鐵搭擋（大人路跑2.2公里、小孩自行車5公里、雙人路跑2.2公里）、標準賽、半程賽、半程接力賽外，更新增了水陸兩項與水陸兩項接力賽，希望讓所有參賽者都能樂在其中、挑戰極限。

其中6月中才在國手選拔賽中稱王封后的鐵人兄妹檔潘子易、潘昱婷將參賽，兩人目標將是站上2021年亞洲沙灘運動會鐵人三項頒獎台，而亞運國手張團畯與張嘉家也將在睽違多時後再度出賽，並期待成為鐵人界學弟妹的追隨典範。

其中張嘉家在今年2月前往普吉島移訓後，原本預計將參加三月的台南安平鐵人賽，不過回國後隨即收到賽事因為疫情停辦的消息，且接下來幾個月也都未能再參賽，讓她直言訓練一度失去目標，「我從去年11月後就沒有再比賽，直到今年6月的國手選拔才再度出賽，等於休超過半年的時間，從來沒有休息過那麼久。」

不過張嘉家也利用這段時間放慢訓練步調，並且將繼1月的渣打馬拉松後，於年底的台北馬拉松再一次挑戰全馬賽事，「前一段時間訓練就沒有把自己逼得那麼緊，直到國手選拔前一個月才重新上緊發條，接下來也還會有一些國內的賽事會參加，慢慢調回訓練步調。」