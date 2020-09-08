網球／疫情怕怕 球后芭蒂放棄法網衛冕

考量新冠肺炎疫情放棄美網，澳洲「世界球后」芭蒂（Ashleigh Barty）今天再宣布，月底登場的法網也不會與會，放棄挑戰連霸。

24歲的芭蒂去年法網迎接生涯第一座大滿貫金盃，今年的衛冕任務卻受新冠肺炎攪局，原本5月進行的法網延到9月27日進行、從年度第二場大滿貫變成壓軸場，但芭蒂仍因疫情選擇缺席。

她透過個人社群宣布退出法網消息，「去年法網是我職業生涯最特別的比賽，所以這不是我輕易做出的決定。」她表示，不與會最主要是基於兩個原因，一個是新冠肺炎的健康危害，第二個是個人準備狀況，「我的教練因澳洲邊境封閉，無法和我一起訓練，這並不理想。」

芭蒂表示，現在期待很長的休季期間能有所作為，目標直接放在明年初的澳網，「對每個人來說，這是充滿挑戰的一年，儘管我對網球這方面感到失望，但我家人和團隊的健康一直是我主要考量。」

澳洲球后也和球迷喊話，「謝謝粉絲們持續的支持，期待再為你們出戰。」

職業網壇3月受新冠肺炎影響全面喊卡，8月底的美網雖如期舉行，但以芭蒂為首，世界排名前8的女將有6人選則不參賽，如今芭蒂再宣布退出法網，是否再帶起退賽效應有待觀察。