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PGA／頭號種子封關站奪冠 強森賺進4億獎金

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
帶著5桿優勢挑戰聯邦盃季後賽封關站巡迴錦標賽金盃，美國好手強森以頭號種子之姿奪冠。 美聯社
帶著5桿優勢挑戰聯邦盃季後賽封關站巡迴錦標賽金盃，美國好手強森以頭號種子之姿奪冠。 美聯社

帶著5桿優勢挑戰聯邦盃季後賽封關站巡迴錦標賽金盃，美國好手強森Dustin Johnson）戰勝緊張，全場抓下4隻小鳥、繳出68（-2）桿，以3桿之差維持住龍頭身分，迎接生涯最大筆的1500萬美金（約4億3878萬台幣）。

「我想成為聯盟盃冠軍，這是我職業生涯的目標，顯然今天我達成了，這對我意義重大。」強森笑說。

強森以頭號種子身分挑戰巡迴錦標賽，他靠第三輪64（-6）桿表現拉開領先優勢，但他強調比賽場地東湖高球俱樂部（East Lake GolfClub）很有難度，「沒有所謂的安全領先，其他人讓我有高昂鬥志。」

他最終成績269（-21）桿，以3桿之差擊敗並列亞軍的兩位美國同胞湯瑪斯（Justin Thomas）和謝奧菲勒（Xander Schauffele），成為2009年「老虎」伍茲後首位奪冠的頭號種子。

強森形容，這座金盃得來不易，「我掌控自己命運，但仍要上場而且有好表現，有很多優秀選手緊追在後，最後差距很小，我知道必須打出些好球。」他過去曾嘗過遭逆轉的滋味，3年前在上海浪費6桿領先，2016年則是在巡迴錦標賽三輪打完還並列領先，但決賽輪「爆桿」錯失登頂機會。

巡迴錦標賽獎金豐厚，除強森賺進生涯最高額獎金，湯瑪斯和謝奧菲勒各可獲得450萬美金獎金，以第2種子身分出賽的西班牙拉姆（Jon Rahm）最終排名第4位，也可獲得300萬美金獎金。

受新冠肺炎疫情影響，PGA迎接「最奇怪賽季」，今天才結束巡迴錦標賽，2天後新賽季就要開打，且還有兩場大賽還沒進行。

強森 湯瑪斯 Dustin Johnson

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